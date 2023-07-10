تقارير: جيرارد يحاول ضم أوريجي للاتفاق السعودي

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

ديفوك أوريجي - ميلان

أشارت تقارير إيطالية إلى أن البلجيكي ديفوك أوريجي على رادار وست هام يونايتد والاتفاق السعودي هذا الصيف.

وانضم أوريجي إلى ميلان قبل الموسم الجاري في صفقة انتقال حر ولكن لم يصل للياقته البدنية المطلوبة بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن وست هام يسعى لإعادة لاعب ليفربول السابق إلى الدوري الإنجليزي.

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فيما أفادت تقارير أخرى أن ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق يرغب في ضم أوريجي للفريق السعودي.

وأوضحت هذه التقارير أن إدارة الاتفاق تحاول إقناع المهاجم البلجيكي بالانتقال للعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

ويرتبط أوريجي - 28 عاما - بتعاقد مع ميلان حتى صيف 2026.

قبل شهرين، كشف موقع كالتشيو ميركاتو عن اهتمام أندية بشيكتاش وفناربخشة وألانيا سبور لضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن الثلاثي التركي سيتنافس هذا الصيف من أجل ضم المهاجم البلجيكي.

ونجح أوريجي في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد فقط خلال 35 مباراة خاضهم مع ميلان الموسم المنصرم.

وسبق وحقق المهاجم البلجيكي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي مع ليفربول.

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