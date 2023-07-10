مصدر من الأهلي لـ في الجول: نأمل في الحصول على مهلة جديدة لتسديد غرامة كهربا

قدم نادي الأهلي ملفا قانونيا كحيثيات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من لتوضيح سبب عدم دفع غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تم التنسيق مع محامي كهربا الدولي علي عباس على تقديم حيثيات قانونية مقبولة عن سبب عدم دفع الغرامة لنادي الزمالك".

وتابع "بعد تقديم الحيثيات أصبح الحسم يوم 3 أغسطس موعد اجتماع لجنة التأديب ونأمل في الحصول على مهلة جديدة إذا لم يتم تسديد الغرامة حتى ذلك الوقت".

وكان مصدر مقرب من كهربا قد قال لـFilGoal.com: "اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد الغرامة لنادي الزمالك وتم تبلغيه بضرورة الرد على هذه المخاطبة قبل انعقاد لجنة التأديب التابعة لـ فيفا يوم 3 أغسطس المقبل".

وأضاف "كهربا يجهز مذكرة قانونية لشرح موقفه في القضية وسيطلب مهلة جديدة من شهر إلى شهرين لسداد الغرامة تبدأ بعد موعد انعقاد لجنة التأديب".

وكان خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي قال في حواره مع FilGoal.com أن كهربا يواصل في الوقت الحالي جمع مبلغ الغرامة بمساعدة ناديه ويستعد لسدادها وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

وشارك كهربا مع الأهلي منذ انتهاء فترة الإيقاف في 26 مباراة وخلالهم سجل 12 هدفا وصنع ثلاثة أهداف.