رومانو: عرض كبير من الهلال لضم ميلينكوفيتش سافيتش

قدم الهلال السعودي عرضا كبيرا للاعب جديد من الدوريات الأوروبية الكبرى وتلك المرة لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو الإيطالي.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن الهلال قد قدم عرضا للهلال مقابل 40 مليون يورو للتعاقد مع مع ميلينكوفيتش سافيتش خلال فترة الانتقالات الجارية.

العرض يتضمن توقيع اللاعب مع الهلال لمدة ثلاث مواسم.

ويتوقف إتمام الصفقة على رغبة اللاعب في الانتقال للهلال والذي لم يتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.

وينتهي تعاقد ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو مع نهاية الموسم القادم.

لاعب الوسط صاحب الـ 28 عاما يلعب شارك مع لاتسيو خلال الموسم الماضي في 47 مباراة وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 8.

ويلعب ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو منذ انضمامه من صفوف جينك في 2015.

وأسهم اللاعب الصربي في تتويج لاتسيو بلقب كأس إيطاليا في موسم 2018/2019.

الهلال كان قد أتم تعاقده مع روبن نفيس لاعب ولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.