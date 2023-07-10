تقرير: لتجنب عقوبة أشد قسوة.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق بحرمانه من دوري المؤتمر

تناولت عدة مصادر إعلامية أوروبية توصل يوفنتوس لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" لتفادي عقوبات أكبر في الموسم بعد المقبل (2024-2025).

ويقضي ذلك الاتفاق بمعاقبة يوفنتوس بالاستبعاد من كافة المسابقات الأوروبية للموسم الجديد 2023-2024.

ويأتي ذلك لتفادي عقوبة الاستبعاد من بطولة أوروبية أكبر في موسم 24-25، حيث يسعى يوفنتوس للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، سيأخذ يوفنتوس عقوبة الحرمان في الموسم المقبل مضحيا بالبطولة الأوروبية الثالثة والأقل شأنا، لضمان عدم إفسادها للموسم الذي يليه.

وتأتي تلك العقوبة كنتيجة لقضية المكاسب الرأسمالية الوهمية، التي عصفت بموسم البيانكونيري الماضي، وأسفرت عن معاقبته بخصم 10 نقاط، قتلت كل آماله في اللحاق بمقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأنهى يوفنتوس الموسم في المركز السابع برصيد 62 نقطة، بينما كان الرابع ميلان يبتعد عنه بـ 8 نقاط فقط.

ووفقا لسكاي سبورتس فإن يوفنتوس قد عقد صفقة مع المحكمة الفدرالية الإيطالية مقابل الإقرار بالذنب الذي ارتكبه مسؤولي النادي السابقين في القضية الثانية المتعلقة برواتب اللاعبين مقابل الاكتفاء بعقوبة فرض غرامة مالية وعدم خصم نقاط إضافية من رصيده.

وغُرم يوفنتوس بدفع 718 ألف يورو، عوضا عن خصم نقاط جديدة الموسم المقبل حسب التقارير.

وقبل جميع المسؤولين عقد الصفقة فيما عدا أندريا أنييلي رئيس النادي السابق الذي رفض التوقيع على الصفقة ولذلك قررت المحكمة إزالة منصبه بشكل نهائي مع إقامة محاكمة مخصصة له يوم 16 يونيو المقبل.

وضمن الصفقة لن يطعن يوفنتوس على القرار السابق بخصم نقاطه مقابل عدم فرض عقوبة خصم نقاط إضافية من رصيده.

وأنهى يوفنتوس جميع القضايا المتهم فيها النادي قبل بداية الموسم الجديد ليضمن عدم خصم نقاط جديدة وليدخل الموسم بدون مشكلات أو احتمالية التعرض لأي عقوبات جديدة.