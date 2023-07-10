تقرير: لتجنب عقوبة أشد قسوة.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق بحرمانه من دوري المؤتمر

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 00:53

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد كريمونيسي

تناولت عدة مصادر إعلامية أوروبية توصل يوفنتوس لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" لتفادي عقوبات أكبر في الموسم بعد المقبل (2024-2025).

ويقضي ذلك الاتفاق بمعاقبة يوفنتوس بالاستبعاد من كافة المسابقات الأوروبية للموسم الجديد 2023-2024.

ويأتي ذلك لتفادي عقوبة الاستبعاد من بطولة أوروبية أكبر في موسم 24-25، حيث يسعى يوفنتوس للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
زميل مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري القطري خبر في الجول - فرصة اللعب ضد ميسي؟.. إبراهيم عادل على رادار تورونتو الكندي لن يستسلم.. بايرن ميونيخ يرسل عرضه الثاني لضم هاري كين تقرير: يوفنتوس يستهدف ضم النصيري في هذه الحالة

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، سيأخذ يوفنتوس عقوبة الحرمان في الموسم المقبل مضحيا بالبطولة الأوروبية الثالثة والأقل شأنا، لضمان عدم إفسادها للموسم الذي يليه.

وتأتي تلك العقوبة كنتيجة لقضية المكاسب الرأسمالية الوهمية، التي عصفت بموسم البيانكونيري الماضي، وأسفرت عن معاقبته بخصم 10 نقاط، قتلت كل آماله في اللحاق بمقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأنهى يوفنتوس الموسم في المركز السابع برصيد 62 نقطة، بينما كان الرابع ميلان يبتعد عنه بـ 8 نقاط فقط.

ووفقا لسكاي سبورتس فإن يوفنتوس قد عقد صفقة مع المحكمة الفدرالية الإيطالية مقابل الإقرار بالذنب الذي ارتكبه مسؤولي النادي السابقين في القضية الثانية المتعلقة برواتب اللاعبين مقابل الاكتفاء بعقوبة فرض غرامة مالية وعدم خصم نقاط إضافية من رصيده.

وغُرم يوفنتوس بدفع 718 ألف يورو، عوضا عن خصم نقاط جديدة الموسم المقبل حسب التقارير.

وقبل جميع المسؤولين عقد الصفقة فيما عدا أندريا أنييلي رئيس النادي السابق الذي رفض التوقيع على الصفقة ولذلك قررت المحكمة إزالة منصبه بشكل نهائي مع إقامة محاكمة مخصصة له يوم 16 يونيو المقبل.

وضمن الصفقة لن يطعن يوفنتوس على القرار السابق بخصم نقاطه مقابل عدم فرض عقوبة خصم نقاط إضافية من رصيده.

وأنهى يوفنتوس جميع القضايا المتهم فيها النادي قبل بداية الموسم الجديد ليضمن عدم خصم نقاط جديدة وليدخل الموسم بدون مشكلات أو احتمالية التعرض لأي عقوبات جديدة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي دوري المؤتمر
نرشح لكم
ويلي كاباييرو ينضم للجهاز الفني في ليستر سيتي لن يستسلم.. بايرن ميونيخ يرسل عرضه الثاني لضم هاري كين ليكيب: جالاتاسراي أتم اتفاقه مع باريس للتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي حصل على الكرة الذهبية.. وفاة لويس سوريز أسطورة برشلونة وإنتر رومانو: تروبين وسومر يعوضان أونانا وهاندانوفيتش في إنتر سيرتاح أجيري أخيرا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع كانج إن لي بسيناريو درامي قاتل.. إنجلترا تتوج بـ يورو تحت 21 للمرة الأولى منذ 39 عاما أياكس يكشف تطورات حالة فان دير سار الصحية
أخر الأخبار
ميكالي: صلاح مثل نيمار في منتخب البرازيل.. وهذا ما قلته لـ حمزة علاء ساعة | منتخب مصر
تقرير: لتجنب عقوبة أشد قسوة.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق بحرمانه من دوري المؤتمر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
زميل مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري القطري 2 ساعة | ميركاتو
حمزة علاء: أعتذر عن خطأي في نهائي إفريقيا ضد المغرب 2 ساعة | الكرة المصرية
محمد طارق: ميكالي أخبرنا أن الخسارة من المغرب كانت بعيدة عن كرة القدم 2 ساعة | منتخب مصر
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: المستحقات متوقفة منذ الجولة 14 وهذا حجم المديونية 2 ساعة | الدوري المصري
أسوان يعترض على حكم مباراته ضد طلائع الجيش 2 ساعة | الكرة المصرية
مصرع الأمل الأخير.. الوداد يغادر كأس المغرب بخسارة الدربي أمام الرجاء 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 انتهت نهائي إفريقيا - المغرب (2)-(1) مصر الأولمبي