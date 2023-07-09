ويلي كاباييرو ينضم للجهاز الفني في ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعيين ويلي كاباييرو حارس مرمى منتخب الأرجنتين وتشيلسي ومانشستر سيتي وساوثامبتون السابق كمدرب مساعد في الجهاز الفني للثعالب.

وبذلك ينضم الحارس السابق البالغ من العمر 41 عاما للجهاز الفني رفقة إنزو ماريسكا المدير الفني الجديد للفريق.

وتولى ماريسكا تدريب ليستر سيتي عقب نهاية الموسم الماضي ورحيله عن الجهاز الفني في مانشستر سيتي بقيادة جوسيب جوارديولا بعدما كان يعمل مساعدا للمدرب الإسباني.

بينما قرر ويلي كاباييرو اعتزال كرة القدم عقب نهاية الموسم وهبوطه مع فريق ساوثامبتون.

لينتقل إلى ليستر سيتي الذي هبط أيضا ولكن هذه المرة كمساعد مدرب وليس كلاعب.

وانتهى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بهبوط ليستر سيتي وساوثامبتون وليدز يونايتد.

وتأهل كل من بيرنلي وشيفيلد يونايتد ولوتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.