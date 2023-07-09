لن يستسلم.. بايرن ميونيخ يرسل عرضه الثاني لضم هاري كين

قدم بايرن ميونيخ عرضا جديدا لضم هاري كين مهاجم توتنام هوتسبر.

وبحسب فلوريان بليتينبرج صحفي سكاي سبورتس، فإن البافاري قد أرسل عرضه الثاني بصورة رسمية.

العرض الجديد بقيمة 80 مليون يورو كمبلغ اساسي، بالإضافة إلى متغيرات لم يتم الكشف عنها.

أما العرض الأول الذي كانت قيمته الأساسية 70 مليون يورو، قد تم رفضه بالفعل من جانب توتنام هوتسبر.

وأوضح بليتينبرج أن هاري كين يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

ويتبقى على تعاقد هاري كين مع توتنام موسم واحد فقط ويأمل النادي في تجديد تعاقده.

يأتي ذلك في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضم هاري كين لكن هناك صعوبة من دانييل ليفي مالك توتنام الذي يرفض بيع اللاعب لفريق إنجليزي.

عرض بايرن جاء رغم ذكر صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أن هاري كين أبلغ بايرن ميونيخ برفضه الانتقال إليهم.

وتشير بعض التقارير إلى أن كين قد يفضل البقاء في إنجلترا في ظل كونه قريب من أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا فيما يتصدر آلان شيرار أيقونة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفا.