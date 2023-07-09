من أجل كأس العالم 2026.. باولو بينتو يتولى تدريب الإمارات

اتفق اتحاد الكرة الإماراتي مع البرتغالي باولو بينتو على تدريب المنتخب، حسب قناة أبو ظبي الرياضية.

بينتو وصل إلى الإمارات لتوقيع عقد قيادة الأبيض الإماراتي.

وسيتم تقديم مدرب كوريا الجنوبية السابق في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

بينتو البالغ من العمر 53 عاما سيوقع على عقد قيادة المنتخب الإماراتي حتى 2026 مع نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخلف بينتو الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي انتهت مهمته مع الفريق قبل شهور.

في فبراير 2022، تولى أروابارينا تدريب منتخب الإمارات خلفا للهولندي فان مارفيك.

يذكر أن بينتو قاد البرتغال وكوريا الجنوبية للتأهل إلى كأس العالم في نسختي 2014 و2022.

علما بأن المشاركة الوحيدة للإمارات في المونديال كانت في نسخة 1990 في إيطاليا.

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