خبر في الجول - بيراميدز يبدأ أولى خطوات التعاقد مع فيستون ماييلي هداف الكونفدرالية

بدأ بيراميدز أولى خطوات التعاقد مع فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بيراميدز قد عقدوا اجتماعا عبر كونفرنس كول للتفاوض مع يانج أفريكانز والمفاوضات تسير بشكل جيد.

ماييلي كان قد حصل على جائزة هداف كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي برصيد 7 أهداف، كما أنه أنهى دوري أبطال إفريقيا كهداف للبطولة برصيد 7 أهداف باحتساب الأدوار التمهيدية.

ووصل يانج أفريكانز لنهائي الكونفدرالية في نسختها الأخيرة ولكنه خسر من اتحاد العاصمة الجزائري.

صاحب الـ 29 عاما شارك بالموسم الماضي مع يانج أفريكانز في 18 مباراة بدوري الأبطال والكونفدرالية وخلالهم سجل 14 هدفا وصنع ثلاثة.

وشارك ماييلي في 4 مباريات دولية بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية من قبل وسجل هدفا واحد خلالهم خلال المشاركة الأخيرة ضد الجابون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة والذي خاض مباراتين أقل.

وضمن بيراميدز المشاركة بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بالموسم المقبل.