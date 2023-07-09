خبر في الجول - بيراميدز يبدأ أولى خطوات التعاقد مع فيستون ماييلي هداف الكونفدرالية

الأحد، 09 يوليه 2023 - 16:12

كتب : عمرو نبيل

فيستون مايليي - يانج أفريكانز

بدأ بيراميدز أولى خطوات التعاقد مع فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بيراميدز قد عقدوا اجتماعا عبر كونفرنس كول للتفاوض مع يانج أفريكانز والمفاوضات تسير بشكل جيد.

ماييلي كان قد حصل على جائزة هداف كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي برصيد 7 أهداف، كما أنه أنهى دوري أبطال إفريقيا كهداف للبطولة برصيد 7 أهداف باحتساب الأدوار التمهيدية.

أخبار متعلقة:
الصفقة الخامسة.. باريس سان جيرمان يضم لوكاس هيرنانديز لافيينا يعلن تلقيا عرضين أوروبيين للتعاقد مع لاعبه رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما المصري اليوم: المحكمة الإدارة العليا ترفض طعن مرتضى وتؤيد عزله من رئاسة الزمالك

ووصل يانج أفريكانز لنهائي الكونفدرالية في نسختها الأخيرة ولكنه خسر من اتحاد العاصمة الجزائري.

صاحب الـ 29 عاما شارك بالموسم الماضي مع يانج أفريكانز في 18 مباراة بدوري الأبطال والكونفدرالية وخلالهم سجل 14 هدفا وصنع ثلاثة.

وشارك ماييلي في 4 مباريات دولية بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية من قبل وسجل هدفا واحد خلالهم خلال المشاركة الأخيرة ضد الجابون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة والذي خاض مباراتين أقل.

وضمن بيراميدز المشاركة بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بالموسم المقبل.

يانج أفريكانز بيراميدز خبر في الجول فيستون مايلي
نرشح لكم
خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد خبر في الجول - عمرو مرعي يمتلك ثلاثة عروض.. والبنك الأهلي وجهته الأقرب كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن ضم هداف الكونفدرالية والأبطال خبر في الجول – وصول رضا سليم إلى القاهرة لإتمام انتقاله لـ الأهلي سيزامل فيرمينو ومحرز وميندي.. نيوكاسل يعلن انتقال سان ماكسيمان لـ أهلي جدة مصدر من زد لـ في الجول: تعاقدنا مع محمد أشرف من الأهلي على سبيل الإعارة وكيل أمرابط يكشف لـ في الجول حقيقة اتفاقه مع الأهلي السعودي
أخر الأخبار
خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو 32 دقيقة | الدوري المصري
البطولة العربية - إصابة طارق حامد وتألق جديد لـ بنزيمة.. اتحاد جدة يفوز على الصفاقسي 55 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - اتفاق بين الجونة وعلاء عبد العال لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد ساعة | الوطن العربي
حوار في الجول - وكيل فيتوريا يتحدث عن عروض السعودية.. نصيحة لمروان عطية و"كوبري بيراميدز" ساعة | الدوري المصري
توجه للمستشفى.. طارق حامد يغادر لقاء الصفاقسي مصابا 2 ساعة | كأس العرب
كأس مصر - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات