لافيينا يعلن تلقيا عرضين أوروبيين للتعاقد مع لاعبه

الأحد، 09 يوليه 2023 - 15:38

كتب : رضا السنباطي

علاء يحيى لاعب لافيينا

أعلن نادي لافيينا تلقيه عرضين أوروبيين للتعاقد مع لاعبه علاء يحيى خلال الفترة المقبلة.

وأشار لافيينا إلى أنه قد تلفى عرضا من فريق ميزوكوفسدي المجرى لاستعارة يحيى لمدة 6 أشهر، كما تلقى عرضا آخر من فريق بدوري الدرجة الثانية الإسباني للتعاقد مع بشكل نهائي.

العرضان جاءا بعد طلب من الجهاز الفني لكلا الناديان بعد متابعة مباريات لافيينا والإحصائيات السنوية للاعب من شركة التحليل المجرية التي تعاقد معها الفريق والتي أثبتت أن علاء يحيى مؤهل للعب في أوروبا.

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ويدرس لافيينا حاليا العرضين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب.

وأنهى ميزوكوفسدي الدوري المجري في المركز السابع بالموسم الماضي.

وكان لافيينا قد أنهى دوري الدرجة الثانية بالمركز الثاني في الموسم الماضي والمؤهل للمشاركة بدوري المحترفين في الموسم المقبل.

لافيينا علاء يحيى
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