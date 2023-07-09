خبر في الجول - الزمالك يحسم مصير "الأمل" ومستقبل لاعبي 2001 و2002

تم الاستقرار على استمرار فريق الأمل "الزمالك ب" تحت إشراف إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة خوان كارلوس أوسوريو ومعاونة مدحت عبد الهادي وإدارة الكرة.

وعلم FilGoal.com أن فريق الأمل بقيادة أحمد رزق سيضم مواليد 2003 و2004 و2005 و2006، وهي الفئة التي بدأت بعض عناصرها في الظهور مع الفريق الأول مثل أحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد صلاح وعلي ياسر.

وتم توقيع عقود احترافية لجميع اللاعبين من مواليد 2003 لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى بعض مواليد 2005.

وسيتم خلال الفترة المقبلة عمل عقود احترافية للاعبين المميزين من مواليد 2005 و2006، ضمن الخطة الموضوعة لقطاع الناشئين لاستمرار تدعيم الفريق الأول بالعناصر الشابة.

أما عن اللاعبين من مواليد 2000 و2001 و2002 الذين انتهت مسابقة فئتهم العمرية رسميا، فقد شاهد أوسوريو المباريات الودية التي أقيمت مؤخرا لفريق الأمل، كما شاهد الجهاز المعاون تدريبات الفريق.

وتم الاستقرار على اختيار هذا الثلاثي للاستمرار مع الفريق الأول:

- محمد خضري: لاعب وسط من مواليد 2002.

- كريم عبد الحق: جناح من مواليد 2001.

- مصطفى شكري: لاعب وسط وجناح من مواليد 2001.

ووقع خضري عقدا احترافيا مدته 5 سنوات، بينما تمكنت إدارة الكرة مؤخرا بالتنسيق مع إسماعيل يوسف من إقامة العقود ذاتها للثنائي عبد الحق وشكري، وسيتم توثيقها خلال الفترة المقبلة.

أما بقية العناصر من مواليد 2000 و2001 و2002 الذين ليس لديهم عقود احترافية مع الزمالك، سيتم توجيه الشكر لهم.

أما من يملكون العقود الاحترافية، سيخرجون على سبيل الإعارة ليستفيد منهم النادي لاحقا، ومنهم مصطفى خالد وأدهم الخواجة ومصطفى طارق.