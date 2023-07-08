ديجافو.. ريمونتادا جديدة لـ الزمالك ويكرس عقدته لـ فيوتشر

السبت، 08 يوليه 2023 - 23:20

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو أمام فيوتشر

كرر الزمالك ما حققه ضد فيوتشر من قبل بقلب تأخره من 2-0 لفوز بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 33 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الأهلي WE السلام.

سجل ثنائية فيوتشر: ناصر ماهر وأحمد عاطف، وقلب الزمالك النتيجة بهدفي أحمد سيد "زيزو" وناصر منسي.

وارتقى الزمالك للمركز الثالث برصيد 59 نقطة بينما تراجع فيوتشر للمركز الرابع برصيد 58 نقطة.

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وكرر الزمالك ما فعله الموسم الماضي عندما كان متأخرا بهدفين دون رد وفاز بثلاثية في النهاية.

ويعد الزمالك عقدة حقيقية لفيوتشر حيث فاز عليه في المواجهات الأربعة التي خاضها الفريقين في الدوري.

فيما يعد الأهلي والإسماعيلي وطلائع الجيش أيضا بين الفرق التي لم ينتصر عليها فيوتشر في الدوري بعد.

التشكيل

قاد أحمد عاطف هجوم فيوتشر وإلى جواره أحمد رفعت وعمر كمال.

وبدأ غنام محمد في مركز قلب الدفاع لمجاورة علي الفيل في ظل الغيابات.

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وعاد ناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك للمشاركة كأساسي لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وجلس أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على مقاعد البدلاء بعدما شاركا ضد المقاولون في الكأس وعوضهما سيد عبد الله وناصر منسي.

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وصف المباراة

كسر ناصر ماهر هدوء البدايات بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء غالطت محمد صبحي وسقطت من يده وسكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.

في الدقيقة العاشرة أرسل عمر كمال عرضية أرضية صوب أحمد عاطف الذي سدد في مواجهة المرمى كرة مرت بجوار القائم.

رد زيزو بأول محاولة بيضاء بتسديدة أرضية من خارج الـ 18 لكن دون أي خطورة على مرمى محمود عبد الرحيم "جنش" في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 26 مرر جوزيف جوناثان بينية طولية إلى أحمد عاطف الذي توغل وراوغ ثنائي دفاع الزمالك وسدد كرة أرضية من بين أقدام صبحي مسجلا الهدف الثاني لـ فيوتشر.

في الدقيقة 36 سقط أحمد رفعت أرضا وخرج دون استكمال اللقاء على نقالة، وعوضه مصطفى البدري في تغيير اضطراري لأصحاب الأرض.

عودة بيضاء

بدأ الزمالك تكثيف هجماته في الدقائق الأخيرة للشوط الأول بحثا عن تسجيل هدف تقليص الفارق.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أطلق زيزو تصويبة صاروخية سكنت شباك جنش الذي لم يستطع التعامل مع الكرة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أرسل زيزو ركنية مرت من جنش والجميع لتجد ناصر منسي الذي سدد من مرة واحدة كرة في الشباك مسجلا التعادل.

الشوط الثاني

دفع خوان كارلوس أوسوريو بـ 3 تغييرات في الشوط الثاني حيث دفع بشيكابالا وأحمد فتوح وعمر جابر بدلا من محمد أشرف وسيف الجزيري وعمرو السيسي.

في الدقيقة 50 أرسل مهند لاشين عرضية متقنة إلى محمد فاروق الذي سدد كرة من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة.

تهدر تستقبل.

في الدقيقة 55 تحصل الزمالك على خطأ بالقرب من منطقة الجزاء، فسددها زيزو مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث للزمالك ومحققا العودة الكاملة في نتيجة اللقاء.

وبات فيوتشر أكثر فريق يسجل ضده زيزو هدفين أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري المصري.

كما سجل هدفه الثالث من ركلة ثابتة في الدوري المصري مع الزمالك بعدما سجل من قبل ضد الجونة والمصري بنفس الطريقة.

كاد شيكابالا أن يسجل الهدف الرابع بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 60.

بعد دقيقتين أجرى علي ماهر تغييرين بمشاركة عمر السعيد ومحمد رضا "بوبو" بدلا من محمد فاروق وغنام محمد.

ورد أوسوريو بتغيير بمشاركة أحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلا من ناصر منسي في الدقيقة 69.

وكاد السعيد أن يسجل التعادل في الدقيقة 70 من عرضية عمر كمال لكن رأسيته مرت أعلى العارضة.

وردت العارضة رأسية بوبو بعد ركنية نفذها جوناثان في الدقيقة 74.

هدأت أحداث المباراة وفي الدقيقة 86 وبسبب مشادة بين اللاعبين أشهر محمد صباحي بطاقة حمراء لعلي الفيل.

لم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الزمالك.

الزمالك فيوتشر في الدوري الدوري المصري
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