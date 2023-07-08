ديجافو.. ريمونتادا جديدة لـ الزمالك ويكرس عقدته لـ فيوتشر

كرر الزمالك ما حققه ضد فيوتشر من قبل بقلب تأخره من 2-0 لفوز بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 33 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الأهلي WE السلام.

سجل ثنائية فيوتشر: ناصر ماهر وأحمد عاطف، وقلب الزمالك النتيجة بهدفي أحمد سيد "زيزو" وناصر منسي.

وارتقى الزمالك للمركز الثالث برصيد 59 نقطة بينما تراجع فيوتشر للمركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وكرر الزمالك ما فعله الموسم الماضي عندما كان متأخرا بهدفين دون رد وفاز بثلاثية في النهاية.

ويعد الزمالك عقدة حقيقية لفيوتشر حيث فاز عليه في المواجهات الأربعة التي خاضها الفريقين في الدوري.

فيما يعد الأهلي والإسماعيلي وطلائع الجيش أيضا بين الفرق التي لم ينتصر عليها فيوتشر في الدوري بعد.





















































































































التشكيل

قاد أحمد عاطف هجوم فيوتشر وإلى جواره أحمد رفعت وعمر كمال.

وبدأ غنام محمد في مركز قلب الدفاع لمجاورة علي الفيل في ظل الغيابات.

وعاد ناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك للمشاركة كأساسي لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وجلس أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على مقاعد البدلاء بعدما شاركا ضد المقاولون في الكأس وعوضهما سيد عبد الله وناصر منسي.

وصف المباراة

كسر ناصر ماهر هدوء البدايات بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء غالطت محمد صبحي وسقطت من يده وسكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.

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جووووول⚽🔥 شوووومة في المرمى💥💥.. هدف أول لـ فيوتشر في مرمى الزمالك عن طريق ناصر ماهر بخطأ من محمد صبحي pic.twitter.com/uNFtZAEP9k — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023

في الدقيقة العاشرة أرسل عمر كمال عرضية أرضية صوب أحمد عاطف الذي سدد في مواجهة المرمى كرة مرت بجوار القائم.

رد زيزو بأول محاولة بيضاء بتسديدة أرضية من خارج الـ 18 لكن دون أي خطورة على مرمى محمود عبد الرحيم "جنش" في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 26 مرر جوزيف جوناثان بينية طولية إلى أحمد عاطف الذي توغل وراوغ ثنائي دفاع الزمالك وسدد كرة أرضية من بين أقدام صبحي مسجلا الهدف الثاني لـ فيوتشر.

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جووووول⚽🔥 بمجهود فردي رااائع💥💥.. أحمد عاطف يضيف الهدف الثاني لفريق فيوتشر في مرمى الزمالك pic.twitter.com/j1yG26hj8y — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023

في الدقيقة 36 سقط أحمد رفعت أرضا وخرج دون استكمال اللقاء على نقالة، وعوضه مصطفى البدري في تغيير اضطراري لأصحاب الأرض.

عودة بيضاء

بدأ الزمالك تكثيف هجماته في الدقائق الأخيرة للشوط الأول بحثا عن تسجيل هدف تقليص الفارق.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أطلق زيزو تصويبة صاروخية سكنت شباك جنش الذي لم يستطع التعامل مع الكرة.

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جووووول⚽🔥 ركنة معلللم💥💥.. زيزو يقلص الفارق للزمالك بهدف رائع في شباك فيوتشر pic.twitter.com/953plUiZtK — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أرسل زيزو ركنية مرت من جنش والجميع لتجد ناصر منسي الذي سدد من مرة واحدة كرة في الشباك مسجلا التعادل.

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جووووول⚽🔥 ريمونتادا زملكاوية 💥💥.. ناصر منسي يتعادل للزمالك في مرمى فيوتشر في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول pic.twitter.com/fEBMEttAMm — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023

الشوط الثاني

دفع خوان كارلوس أوسوريو بـ 3 تغييرات في الشوط الثاني حيث دفع بشيكابالا وأحمد فتوح وعمر جابر بدلا من محمد أشرف وسيف الجزيري وعمرو السيسي.

في الدقيقة 50 أرسل مهند لاشين عرضية متقنة إلى محمد فاروق الذي سدد كرة من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة.

تهدر تستقبل.

في الدقيقة 55 تحصل الزمالك على خطأ بالقرب من منطقة الجزاء، فسددها زيزو مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث للزمالك ومحققا العودة الكاملة في نتيجة اللقاء.

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جووووول⚽🔥 بذكاء وحرفنة ومعلمة 💥💥.. زيزو يتقدم للزمالك بالهدف الثالث ضد فيوتشر pic.twitter.com/xszAvEt51Q — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023

وبات فيوتشر أكثر فريق يسجل ضده زيزو هدفين أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري المصري.

كما سجل هدفه الثالث من ركلة ثابتة في الدوري المصري مع الزمالك بعدما سجل من قبل ضد الجونة والمصري بنفس الطريقة.

ثنائية الموسم الماضي وثنائية اليوم لنجم الأبيض في شباك فيوتشر.⚪🏹⭐ ▪أحمد سيد زيزو سجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري المصري خلال 7 مباريات ▪أسوان – فيوتشر – الجونة – مصر للمقاصة (هاتريك) – حرس الحدود – سموحة - فيوتشر pic.twitter.com/LIXmhWrlZ5 — FilGoal (@FilGoal) July 8, 2023

كاد شيكابالا أن يسجل الهدف الرابع بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 60.

بعد دقيقتين أجرى علي ماهر تغييرين بمشاركة عمر السعيد ومحمد رضا "بوبو" بدلا من محمد فاروق وغنام محمد.

ورد أوسوريو بتغيير بمشاركة أحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلا من ناصر منسي في الدقيقة 69.

وكاد السعيد أن يسجل التعادل في الدقيقة 70 من عرضية عمر كمال لكن رأسيته مرت أعلى العارضة.

وردت العارضة رأسية بوبو بعد ركنية نفذها جوناثان في الدقيقة 74.

هدأت أحداث المباراة وفي الدقيقة 86 وبسبب مشادة بين اللاعبين أشهر محمد صباحي بطاقة حمراء لعلي الفيل.

لم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الزمالك.