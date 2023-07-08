تشكيل مصر - ميكالي بلا تغييرات في نهائي إفريقيا تحت 23 سنة ضد المغرب

السبت، 08 يوليه 2023 - 22:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

أعلن روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة المغرب بعد قليل.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويدخل منتخب مصر المباراة بلا تغييرات عن المباريات الماضية.

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وجاء تشكيل مصر بالكامل كالتالي:

الحارس: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد – حسام عبد المجيد – محمد طارق – حاتم سكر.

الوسط: محمود صابر – أحمد نبيل كوكا – محمد شحاتة.

الهجوم: أحمد عاطف "قطة" - أسامة فيصل – إبراهيم عادل.

وضمن كلا المنتخبان التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويحمل منتخب مصر لقب البطولة بعد الفوز بها بالنسخة الأخيرة على أرضه.

كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما منتخب مصر الأولمبي المغرب
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