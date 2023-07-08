تشكيل فيوتشر - عاطف يقود الهجوم.. وغنام في الدفاع أمام الزمالك

السبت، 08 يوليه 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

غنام محمد - فيوتشر

يقود أحمد عاطف هجوم فيوتشر في مواجهة الزمالك لحساب الجولة 33 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر في الجولة 33 من الدوري على استاد الأهلي we السلام.

ويبدأ غنام محمد في مركز قلب الدفاع لمجاورة علي الفيل في ظل الغيابات.

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وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – علي الفيل - غنام محمد – جوزيف جوناثان

الوسط: ناصر ماهر – مهند لاشين - محمد فاروق

الهجوم: أحمد رفعت - أحمد عاطف – عمر كمال عبد الواحد

وعلى دكة البدلاء: محمد طارق - عبد الله ياسين – عمر السعيد – مصطفى البدري – عبد الكبير الوادي – محمود شعبان – محمد رضا "بوبو" – محمد عبد السلام – باباتوندي بيلو.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 32 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي يخوضها يوم الخميس المقبل.

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