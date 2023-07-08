برحيل دي خيا.. لاعب واحد متبقي من حقبة أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد

أعلن دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد رحيله عن الفريق بعد 12 من انضمامه للنادي.

دي خيا كان أحد التعاقدات الأخيرة لأليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي والذي أتمها قبل موسمين من اعتزاله التدريب.

وبرحيل دي خيا قد يعتقد البعض أن حقبة فيرجسون قد انتهت بشكل نهائي خصوصا مع رحيل فيل جونس الذي انتهى عقده هو الآخر.

في الوقت الحالي يتواجد لاعب واحد فقط متبقي من قائمة مانشستر يونايتد سبق له وأن لعب بالفريق تحت قيادة أليكس فيرجسون.

اللاعب الوحيد هو توم هيتون حارس المرمى الذي انضم للفريق في 2021 أي بعد 8 سنوات من اعتزال فيرجسون، إلا أن هيتون كان قد لعب في صفوف مانشستر يونايتد في منذ عام 2014 وحتى 2010 في مانشستر يونايتد تحت قيادة فيرجسون مع خروجه في أكثر فترة إعارة خلال تلك السنوات.

وعلى الرغم من تواجده لعدة سنوات إلا أن هيتون لم يشارك في أي دقيقة مع مانشستر يونايتد تحت قيادة فيرجسون.

هيتون صاحب الـ 37 عاما ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل وفي حال عدم تمديد تعاقده مع الشياطين سيعني ذلك نهاية حقبة أليكس فيرجسون بالكامل مع رحيل جميع اللاعبين الذين قادهم لتحقيق الإنجازات.