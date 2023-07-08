جارديان: مدرب سيدات زامبيا متهم بالاعتداء الجنسي على اللاعبات

السبت، 08 يوليه 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

بروس موابي مدرب منتخب زامبيا للسيدات

كشفت صحية جارديان الإنجليزية عن فتح تحقيق مع بروس موابي مدرب منتخب زامبيا للسيدات لاتهامه بسوء السلوك الجنسي ضد لاعبات الفريق.

موابي تم تعيينه كمدرب لمنتخب زامبيا للسيدات في 2018 وساعده على الوصول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وفي سبتمبر 2022 كان اتحاد زامبيا قد أعلن فتح تحقيقا يتعلق باعتداءات جنسية تتعلق بلعبة كرة القدم على مستوى السيدات ووفقا لجارديان فإن موابي هو أحد المتورطين في التحقيقات برفقة كالوبا كانجوا مدرب منتخب تحت 17 عاما.

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إحدى اللاعبات رفضت ذكر اسمها قالت لجارديان: "إذا أراد مواني النوم مع واحدة من اللاعبات يجب أن تقول نعم، وفي فريقنا نوم المدرب مع اللاعبات أمر طبيعي".

مصدر من داخل اتحاد زامبيا قال كشف لجارديان عن قيام الاتحاد بتهديد اللاعبات حال البوح بالأمر.

وقال المصدر: " اللاعبات يتم تهديدهن بإجراءات عقابية إذا تجرأن على قول أي شيء مما حدث، الاتحاد يغض الطرف لأن النساء حققن نتائج جيدة إنها طريقتهم لإظهار النجاح للجمهور والسلطات وإظهار صورة جيدة لكن خلف الكواليس الأمر قبيح للغاية".

أندرو كامانجا رئيس اتحاد زامبيا لكرة القدم قال إن التحقيقات قد أرسلت للشرطة وللاتحاد الدولي لضمان عدم الاتهام بالانحياز إلى جانب.

وتابع "نفضل أن تتعامل مع الأمر هيئة مستقلة مثل فيفا التي لديها القدرة على القيام بذلك وقادرة على التعامل مع التحقيقات لأننا لدينا قواعد كافية في كرة القدم يمكنها التعامل مع الأمر".

من جانبه رفض المتحدث باسم فيفا التعليق على الأمر مكتفيا بالإشارة إلى أن لجنة الأخلاقيات لا يمكنها التعليق طالما كانت التحقيقات جارية في تلك القضايا وأي تعليقات قد ترغب لجنة الأخلاقيات في مشاركتها ستكون وفقا لتقديرها الخاص".

ويستعد منتخب زامبيا للمشاركة في كأس العالم للسيدات بداية من 22 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب زامبيا في المجموعة الثالثة بجانب كل من اليابان وإسبانيا وكوستا ريكا.

بروس موابي منتخب زامبيا للسيدات
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