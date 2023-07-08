برونو سافيو: أريد صناعة التاريخ في كوبا ليبرتادوريس

السبت، 08 يوليه 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

برونو سافيو - بوليفار

أبدى البرازيلي برونو سافيو لاعب بوليفار البوليفي الجديد سعادته بعودته لفريقه وأعرب عن رغبته في صناعة التاريخ مع الفريق.

برونو سافيو

النادي : بوليفار

وتأهل بوليفار لثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس وسيواجه أتليتكو باراناينسي البرازيلي في أغسطس المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال سافيو للصحفيين عقب وصوله للعاصمة البوليفية لاباز: "سعيد للغاية لعودتي، آمل أن أحقق أفضل شيء ممكن".

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وأضاف "الفريق يسير بشكل جيد في كوبا ليبرتادوريس، ولدينا الكثير من الفرص للمضي قدما".

وأكمل "الأسبوع الحالي عليّ أن اتأقلم مع الفريق، وسعيد لملاقاة باتو رودريجيز وفرانشيسكو دا كوستا، وأريد تسجيل الأهداف ومساعدة فريقي".

وعن عودته قال: "تحدثت كثيرا مع بنيات سان خوسيه (المدير الفني) وأريد شكر مارسيلو كلاور رئيس النادي لإعادتي".

وأتم "سأقدم كل شيء في كوبا ليبرتادوريس من أجل صناعة التاريخ إذا تأهلنا، سأقدم أفضل ما في وسعي وأريد أن أكون بطلا مجددا".

فما هي قيمة الانتقال؟

الأهلي كان اتفق مع بوليفار على ضم سافيو مقابل مليون و500 ألف دولار يتم دفعهم على قسطين بواقع 800 ألف دولار للقسط الأول و700 ألف للثاني.

ومع عدم مشاركة اللاعب بشكل مستمر وخروجه من حسابات المدرب مارسيل كولر كان يرغب اللاعب في الرحيل وطلب بوليفار ضمه مجددا.

وخلال المفاوضات توصل الأهلي مع بوليفار لاتفاق تم من خلاله إسقاط القسط الثاني البالغ قيمته 700 ألف دولار.

ودفع بوليفار 300 ألف دولار للأهلي ليضم اللاعب البرازيلي نهائيا.

وحصل برونو سافيو على راتب قيمته 800 ألف دولار خلال الموسم الوحيد الذي قضاه رفقة الأهلي.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاما شارك بقميص الأحمر في 18 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وتوج سافيو مع الأهلي بكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا، بجانب المشاركة في بطولة الدوري المصري التي اتقرب المارد الأحمر من حسم لقبها.

ولم يتواجد اللاعب البرازيلي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها المارد الأحمر رابعا.

وبقميص بوليفار سابقا نجح سافيو في تسجيل 16 هدفا وصناعة 4 آخرين خلال 31 مباراة.

ويحتل بوليفار حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البوليفي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن زا سترونجيست المتصدر.

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