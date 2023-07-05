كوبا ليبرتادوريس - سافيو يواجه وصيف النسخة الماضية.. ودربيات منتظرة في ربع النهائي

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

كوبا ليبرتادوريس

أقيمت قرعة دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس 2023 والتي يتأهل بطلها لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 و2025 أيضا.

وشهدت القرعة مشاركة فريق بوليفار البوليفي الذي انضم له برونو سافيو لاعب الأهلي اليوم، لمواجهة أتليتكو باراناينسي البرازيلي وصيف النسخة الماضية.

وستقام مواجهة برازيلية خالصة بين أتليتكو مينيرو وبالميراس في نهائي مبكر، إذ التقى الفريقان في نصف نهائي نسخة 2021 من قبل.

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وهناك مواجهة أرجنتينية برازيلية بين إنترناسيونال وريفر بليت.

وهناك أيضا قمم منتظرة في ربع النهائي، سواء برازيلية أو أرجنتينية، بين بوكا جونيورز وراسينج وفلامنجو وفلومينينسي.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس 2023:

أتليتكو ناسيونال الكولومبي × راسينج كلوب الأرجنتيني

ناسيونال الأوروجوياني × بوكا جونيورز الأرجنتيني

ديبورتيفو بيريرا الكولومبي × إنديبدينتي ديل فالي الإكوادوري

أتليتكو مينيرو البرازيلي × بالميراس البرازيلي

بوليفار البوليفي × أتليتكو باراناينسي البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني × إنترناسيونال البرازيلي

أرجنتينوس جونيورز × فلومينيسي البرازيلي

فلامنجو البرازيلي × أولمبيا الباراجوياني

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وستقام مباريات ربع النهائي ذهابا بين 1و3 أغسطس المقبل والإياب في الأسبوع التالي مباشرة.

وتقام مباريات ربع النهائي في نهاية شهر أغسطس.

وتقام مباراتي نصف النهائي بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبل.

وأخيرا يقام النهائي في ملعب ماراكانا بالبرازيل يوم 4 نوفمبر المقبل.

وحصد فلامنجو لقب النسخة الماضية بالفوز على أتليتكو باراناينسي.

كوبا ليبرتادوريس برونو سافيو بوليفار
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