تغيير في تشكيل الاتحاد بسبب الإصابة

السبت، 08 يوليه 2023 - 17:54

كتب : هاني العوضي

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري

أجرى زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري تغييرا على تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي قبل دقائق على بداية المباراة.

وتعرض عمار حمدي للإصابة أثناء عمليات الإحماء ليدخل ناصر ناصر بدلا منه.

وأعلن زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

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ويحل الأهلي ضيفا على الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الاتحاد تغيير ثلاثة لاعبين عن عن المواجهة التي جمعت بحرس الحدود بالمباراة الماضية.

ويشارك في التشكيل الأساسي كل من محمد فارس ومحمد صالح ووساليفو مورو بدلا من كريستوفر مابولولو هداف الدوري ومحمود عبد العزيز وناصر ناصر.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم - خالد صبحي – محمد صالح – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – محمد فارس – محمد محمود – خالد الغندور – ناصر ناصر.

الهجوم: إسلام عبد النعيم.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 42 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني مع خوضه ثلاث مباريات أقل.

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