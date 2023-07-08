دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

أعلن ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد رحيله رسميا عن صفوف النادي بعد 12 سنة قضاها رفقة النادي.

وانتهى تعاقد دي خيا مع يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

وذكرت التقارير الصحفية أن يونايتد كان توصل لاتفاق مع يونايتد لتجديد تعاقده مع تخفيض كبير في راتبه وبالفعل وقع الحارس الإسباني على العقد الجديد.

لكن يونايتد لم يوقع على العقد وعاد وطلب من دي خيا تخفيض راتبه مرة أخرى وهو ما رفضه الحارس.

وذكرت الصحف الإنجليزية أن سبب عدم تجديد تعاقد دي خيا هو رغبة إريك تين هاج في استقدام حارس آخر.

واقترب يونايتد من حسم مفاوضاته مع إنتر ميلان لضم أندري أونانا.

وجاء بيان دي خيا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي:

أرغب فقط في إرسال تلك الرسالة الوداعية لجماهير مانشستر يونايتد.

أرغب في التعبير عن امتناني واحترامي للحب الذي تلقيته على مدار 12 عاما، لقد حققنا الكثير منذ أن ضمني السير أليكس فيرجسون إلى النادي.

كنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص لقيادة الفريق ولتمثيل تلك المؤسسة، اللعب لأكبر ناد في العالم شرف يحصل عليه القليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين.

كانت راحة لا تصدق وناجحة منذ أن جئت إلى هنا، لم أفكر في مغادرة مدريد عندما كنت صبيا أننا سنحقق ما حققناه معا.

الآن حان الوقت لخوض تحدي جديد وأن أدفع نفسي في أجواء جديدة.

مانشستر سيظل دائما في قلبي، مانشستر شكلني ولن يتركني أبدا.

لقد رأينا كل شيء معا.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters. I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E — David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023

وانضم دي خيا صاحب الـ32 عاما إلى يونايتد في عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

وخاض دي خيا مع يونايتد 545 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفا.

وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنلجيزي.

كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لحصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين والتي تُمنح لأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد أربع مرات بتصويت الجماهير وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

وظفر بالجائزة ذاتها لكن بتصويت زملائه أربع مرات أيضا.

Forever a United legend. Thank you for everything, @D_DeGea ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2023

وقال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عبر موقع ناديه الرسمي تعليقا على رحيل دي خيا: "يتطلب الأمر إمكانيات عظيمة وشخصية للوصول لمستوى اللعب لمانشستر يونايتد".

وأضاف "أن تقوم بالأمر 545 مرة على مدار 12 عاما فهو إنجاز استثنائي، خاصة في مركز حراسة المرمى حيث كل مباراة تضعك في دائرة الضوء".

وواصل "أن تفوز بجائزة لاعب العام بتصويت الجماهير واللاعبين أربع مرات لكل منهما يظهر مستوى الأداء الذي كان يقدمه وسوف نتذكره دائما كأحد أفضل الحراس في تاريخ النادي".

وأتم تين هاج تصريحاته "أنا شخصيا ممتن للـ25 مباراة التي حافظ فيها على نظافة شباكه خلال الموسم الماضي ومساهماته في الملعب خلال موسمي الأول في النادي، كل اللاعبين والجهاز الفني يتمنون له الأفضل في مسيرته الاستثنائية".