أثليتك: تشيلسي يرفض عرض إنتر لضم لوكاكو.. ويوفنتوس والهلال يحاولان خطف المهاجم
السبت، 08 يوليه 2023 - 15:40
كتب : FilGoal
رفض تشيلسي عرض إنتر ميلان لضم مهاجمه روميلو لوكاكو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
روميلو لوكاكو
النادي : إنتر
وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن عرض إنتر لم يكن كافيا لتشيلسي الذي يرغب في الحصول ما يصل لـ45 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى إن عرض إنتر بعيد للغاية عما يرغب تشيلسي في الحصول عليه.
وأوضح التقرير أن يوفنتوس والهلال السعودي يحاولان استغلال الموقف من أجل خطف المهاجم البلجيكي.
وكان لوكاكو قضى الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى إنتر وسجل 14 هدفا وصنع 7 في 37 مباراة خاضها.
ويمتد تعاقد لوكاكو مع تشيلسي حتى صيف عام 2026.
ووفقا للتقارير الصحفية السابقة فإن لوكاكو يرغب في الاستمرار مع إنتر وألا يعود إلى تشيلسي.
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