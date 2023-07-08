تقرير: لوريس يمهد طريق أونانا إلى مانشستر يونايتد

يبدو أن طريق انتقال الحارس الكاميروني أندري أونانا من إنتر ميلان إلى مانشستر يونايتد بات ممهدا.

ويضغط يونايتد بقوة للتعاقد مع أونانا خلال هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن إنتر ميلان بدأ في محادثات مع توتنام بشأن التعاقد مع حارسه المخضرم هوجو لوريس.

وأوضحت التقارير أن إنتر ميلان مهتم للغاية بالتعاقد مع لوريس وأن المحادثات بدأت بين جميع الأطراف لحسم الصفقة.

لوريس كشف عن تفكيره في الرحيل عن الفريق اللندني.

وقضى لوريس 11 موسما بقميص توتنام الإنجليزي عقب انضمامه قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال لوريس في وقت سابق لـ Nice–Matin الفرنسية: "توصلنا للحظة مهمة سواء للنادي أو لي، هي نهاية حقبة، لدي رغبة في شيء آخر، سأدرس ما هو ممكن بهدوء".

وأضاف "بالرغم من ذلك لم أنس أن لدي موسم متبقي في تعاقدي مع توتنام، وهذه هي كرة القدم، من الصعب التكهن بما سيحدث".

وتابع "الأكثر أهمية هو إيجاد مشروع حيث أنجح".

الحارس البالغ 36 عاما بدأ مسيرته مع نيس وانضم إلى ليون في 2008 وعقب 4 مواسم انضم لصفوف الديوك اللندنية.

وأعلن لوريس اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب فرنسا عقب خسارة نهائي كأس العالم 2022، وسبق له التتويج ورفع لقب كأس العالم 2018.