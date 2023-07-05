أثليتك: يونايتد قدم عرضه الأول لضم أونانا.. ورد إنتر

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 14:48

كتب : FilGoal

أندري أونانا - إنتر

قدم مانشستر يونايتد عرضه الأول لإنتر ميلان من أجل ضم حارسه أندري أونانا خلال الصيف الجاري.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الأربعاء فإن عرض يونايتد جاء مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

لكن إنتر يرغب في الحصول على 60 مليون يورو.

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وأوضح التقرير أنه رغم الفارق بين الرقم الذي يعرضه يونايتد مقابل ما يطلبه إنتر لكنه من المتوقع أن تستمر المفاوضات ليصل الناديين لحل وسط بينهما.

وكان بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قال في وقت سابق: " "مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بضم أونانا".

واستدرك "لكن هذا قد يؤدي أو لا يؤدي إلى وجود عرض في الأيام المقبلة".

وأتم "حينما يصل إلينا أي عرض سنقيمه بعناية مع اللاعب"؟

وانتهى تعاقد ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي وأعلن النادي عن وجود مفاوضات للتجديد.

جاء ذلك بعدما كشفت التقارير الصحفية عن موافقة دي خيا على تخفيض راتبه وتوقيعه على العقد قبل أن يتراجع يونايتد ويطالبه بالمزيد من التخفيض وهو ما رفضه الحارس الإسباني.

فيما ذكرت التقارير الأخرى أن إريك تين هاج مدرب يونايتد مهتم بضم أونانا الذي يعرفه جيدا منذ أن عملا سويا في أياكس.

يذكر أن الحارس الكاميروني البالغ من العمر 27 عاما، يمتد عقده مع النيراتزوري حتى صيف 2027.

أونانا مانشستر يونايتد إنتر ميلان
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