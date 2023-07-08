البدري: أمتلك عروضا من الدوري المصري.. أريد العودة إليه

السبت، 08 يوليه 2023 - 11:37

كتب : FilGoal

حسام البدري مدربا لـ وفاق سطيف

كشف حسام البدري المدير الفني للصفاقسي عن امتلاكه لعدة عروض من الدوري المصري لتدريب أحد الأندية به خلال الموسم المقبل.

وتحدث البدري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "عقدي مع الصفاقسي يستمر حتى البطولة العربية لأن الموسم المحلي انتهى في تونس".

وأردف "عقدي ينتهي في الثالث من شهر أغسطس المقبل".

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وواصل "هناك عدة عروض من الدوري المصري لكن لا يوجد أي شيء تم حسمه وأنا أيضا أتحدث".

وأكمل "أنا أيضا لدي رغبة للعودة للدوري المصري لكن تركيزي مع الصفاقسي حتى الثالث من شهر أغسطس المقبل".

وأتم البدري "لكن بعد ذلك بنسبة كبيرة سأعود للدوري المصري".

وسبق للبدري خوض تجربة تدريب الأهلي ثلاث مرات وكذلك إنبي في الدوري المصري.

وتأهل الصفاقسي لدور المجموعات في البطولة العربية عقب فوزه على الهلال السوداني في إياب الملحق بهدفين دون رد بعد الهزيمة ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

الصفاقسي البدري
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