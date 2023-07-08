تيليجراف: نيوكاسل يقترب من ضم هارفي بارنز

يقترب نيوكاسل من ضم هارفي بارنز لاعب ليستر سيتي بحسب صحيفة "تيليجراف" خلال الأسبوع المقبل.

ويحظى بارنز باهتمام وست هام وأستون فيلا لكن نيوكاسل في المقدمة.

وأشار التقرير أن ليستر سيتي يسعى لبيع لاعبه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، فيما يأمل نيوكاسل ضم الجناح الأيمن مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح أن اللاعب لا يفضل رفض عرض نيوكاسل والذي يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم مشاركة فيلا ووست هام في المسابقات الأوروبية أيضا.

وارتبط اسم اللاعب البالغ 25 عاما بنيوكاسل الصيف الماضي لكن ليستر سيتي طلب 60 مليون الموسم الماضي.

وفي حال انضم بارنز سيكون ثاني صفقات جيوش المدينة هذا الصيف بعد ساندرو تونالي القادم من ميلان.

وسجل بارنز الموسم الماضي 13 هدفا للثعالب في الدوري الإنجليزي لكنها لم تكن كافية فهبط الفريق للدرجة الأولى.

وفي حال رحل بارنز سيكون ثاني الراحلين بعد جيمس ماديسون الذي انضم لتوتنام مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.