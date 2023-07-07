الأولى له مع الأبيض هذا الموسم.. الصباحي حكما لمباراة فيوتشر والزمالك

يدير محمد الصباحي مباراة فيوتشر والزمالك لحساب الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا في التاسعة مساءً على استاد الأهلي we السلام.

ويعاون الصباحي كل من وائل شعبان وهاني خيري.

ويتواجد حسني سلطان كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى الشهدي ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

وأدار الصباحي 7 مباريات الموسم الجاري في الدوري أشهر خلالها 33 بطاقة صفراء واحتسب فقط ركلتي جزاء.

ولم يُدر الصباحي الموسم الجاري أي مباراة للزمالك هذا الموسم.

في المقابل أدار لفيوتشر 3 مباريات ضد المقاولون العرب والإسماعيلي وكلاهما انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الجولة 31 أدار مباراة فيوتشر وإنبي والتي انتهت بفوز فيوتشر 1-0.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المواجهة يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

ويستضيف استاد الأهلي we السلام اللقاء.

وتنطلق المباراة في التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة: مؤمن حسن على القناة الصوتية الأولى، وطارق حسن على القناة الصوتية الثانية.