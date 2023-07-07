بعد 20 عاما.. مالي تعود إلى الأولمبياد على حساب غينيا

تأهل منتخب مالي إلى أولمبياد باريس 2024 بفضل الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي مع غينيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويتأهل من قارة إفريقيا إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، فيما يخوض صاحب المركز الرابع بطاقة الملحق مع رابع قارة آسيا والذي لم يتحدد بعد.

وبذلك حجز منتخب مالي مقعده في الأولمبياد رفقة مصر والمغرب.

بينما سيلتقي منتخب غينيا مع رابع قارة آسيا ولم يتحدد موعد مباراة الملحق بعد.

ويعود منتخب مالي للأولمبياد للمرة الأولى منذ 20 عاما حين شارك في نسخة 2004 بأثينا وتوقف مشواره عند ربع النهائي حينها بالخسارة حينها من إيطاليا.

مالي تُحقق المركز الثالث 3⃣ 🇲🇱 منتخب مالي يُتوج ببرونزية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا عقب التفوق على غينيا! 🥉#TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/JSd9pf85x9 — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 - عربي (@caf_online_AR) July 7, 2023

المتأهلون لأولمبياد باريس 2024:

إفريقيا: مصر – المغرب – مالي.

أوروبا: فرنسا (المستضيفة) – إسبانيا – إسرائيل – أوكرانيا.

أمريكا الشمالية: أمريكا - جمهورية الدومينيكان.

أمريكا الجنوبية: مقعدان لم يتحددا بعد (تقام في فنزويلا ولم يتحدد موعدها بعد).

آسيا: 3 مقاعد لم تتحدد بعد (تصفيات آسيا خلال الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى 3 مايو 2024)

أوقيانوسيا: مقعد لم يتحدد بعد (تصفيات أوقيانوسيا خلال الفترة من 27 أغسطس المقبل إلى 9 سبتمبر).

ملحق: غينيا × رابع قارة آسيا