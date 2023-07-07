"صاحب الشخصية المرحة".. الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا 2023

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تميمة كأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وستقام البطولة في الفترة ما بين 13 يناير 2024 إلى 11 فبراير 2024.

وكشف كاف عن التميمة "أكوابا" وهو فيل "صاحب الشخصية المرحة والمتميز بكرمه وحسن ضيافته".

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وأشار كاف في الفيديو الدعائي إلى أن أكوابا هو السفير الأول للبطولة.

وسبق أن أعلن كاف عن شعار البطولة في يونيو الماضي.

وأشار كاف عبر موقعه الرسمي إلى أن الشعار الجديد للبطولة مستوحى من نسيج التراث الإفريقي النابض بالحياة ويجسد روح كرة القدم الإفريقية.

كما جاءت الخطوط الست التي تشكل في نهاية شكل كأس البطولة مستوحاة من أنياب الفيل والذي يمثل الرمز القوي لكوت ديفوار وإلى تاريخها الغني ودورها في استضافة البطولة.

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وتم وضع ستة أنياب ليرمز للست مجموعات التي تشكل البطولة.

كما جاءت الأنياب الست بألوان علم كوت ديفوار البرتقالي والأخضر والأبيض.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي مصر 2019 والكاميرون 2021.

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وتأهلت منتخبات المغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الإستوائية ونيجيريا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا بالإضافة إلى كوت ديفوار المستضيفة.

وتختتم التصفيات في شهر سبتمبر المقبل لحسم 9 مقاعد متبقية.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستقام يوم الخميس 12 أكتوبر المقبل.

كأس أمم إفريقيا 2023 تميمة أمم إفريقيا 2023
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