فان دير سار في العناية المركزة.. أياكس يصدر بيانا لتوضيح حالته الصحية

تعرض فان دير سار مدير نادي أياكس وأسطورة حراسة المرمى الهولندية إلى أزمة صحية كبيرة استدعت نقله إلى المستشفى.

وأصدر نادي أياكس بيانا لتوضيح حالة النجم الهولندي المعتزل.

وجاء بيان أياكس كالتالي:

يوم الجمعة تعرض إدوين فان دير سار لنزيف حول المخ.

إنه حاليا في المستشفى بالعناية المركزة وفي حالة مستقرة.

حين تكون هناك معلومات إضافية متماسكة، سنتبعها بالتحديث الجديد.

فان دير سار -52 عاما- خاض المسار الإداري وتدرج في أياكس بعد الاعتزال، حيث كان مدير التسويق قبل توليه منصب المدير العام في 2016.

ولعب فان دير سار 130 مباراة دولية بقميص هولندا، وظهر برداء كل من أياكس ويوفنتوس وفولام وأخيرا مانشستر يونايتد الذي شهد اعتزاله عام 2011.

وتوج الحارس الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع أياكس عام 1995 والثانية مع مانشستر يونايتد عام 2008.