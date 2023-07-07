الرداء الأبيض وحكم كيني.. تفاصيل نهائي مصر الأولمبي أمام المغرب

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 19:29

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر الأولمبي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما عن ارتداء المنتخب المصري للقميص الأبيض، بينما يرتدي البلد المضيف قميصه الأحمر.

ويتكون الزي المصري من: قميص أبيض - سروال أسود - جوارب بيضاء.

فيما يتكون الزي المغربي من: قميص أحمر - سروال أخضر - جوارب حمراء.

أخبار متعلقة:
مدرب المغرب الأولمبي: مواجهة مصر في نهائي أمم إفريقيا ستكون مباراة للتاريخ مكافآت خاصة لـ مصر الأولمبي في حال التتويج.. ولا غيابات عن النهائي قبل مواجهة مصر.. مدرب المغرب الأولمبي: النهائي يُكسب ولا يُلعب تقديم موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بسبب المنتخب الأولمبي

وطالب محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي بنقل ملعب التدريب الختامي للمنتخب اليوم بعيدا عن الملعب المكشوف الذي تدرب عليه المنتخب أمس منعا للمراقبة، وتمت الموافقة على ذلك الطلب.

ويختتم المنتخب تدريباته في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تُقام المباراة غدا السبت في الساعة الـ 11 مساء.

ويدير المباراة طاقم حكام كيني بقيادة بيتر واويرو كاماكو.

ويعاونه الكيني ستيفن أليزار أونينجو، والتوجولي جوناثان أنطونيو كوفي، كما يأتي الصومالي عمر عبد القادر أرتان كحكم رابع.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم فيديو، ويعاونه الموريتاني ديهاني بيلدا والجنوب إفريقي أبو ينجل توم.

وحسم المنتخب المصري تأهله إلى أولمبياد باريس 2024 ببلوغ المباراة النهائية رفقة المغرب.

وينتظر تحديد المتأهل الثالث بين غينيا ومالي في مباراة المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب الخاسر في ملحق أمام نظيره الآسيوي.

كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
حسام البدري: البقاء مع الصفاقسي؟ "ربنا يسهل" كاف يعلن إلغاء الدور الإضافي الثاني من الكونفدرالية بعد 20 عاما.. مالي تعود إلى الأولمبياد على حساب غينيا "صاحب الشخصية المرحة".. الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا 2023 عصام عبد الفتاح يوضح لـ في الجول سبب رحيله عن لجنة حكام الاتحاد الإفريقي خبر في الجول - استبعاد عصام عبد الفتاح من لجنة حكام الاتحاد الإفريقي مدرب المغرب الأولمبي: مواجهة مصر في نهائي أمم إفريقيا ستكون مباراة للتاريخ تقرير مغربي: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتصارعون على نجم الجيش الملكي
أخر الأخبار
حسام البدري: البقاء مع الصفاقسي؟ "ربنا يسهل" 11 دقيقة | الوطن العربي
كاف يعلن إلغاء الدور الإضافي الثاني من الكونفدرالية 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
35 عاما قبل انتقال حمدي فتحي.. كيف بدأت صداقة الخطيب ورئيس الوكرة 33 دقيقة | تقرير في الجول
الأولى له مع الأبيض هذا الموسم.. الصباحي حكما لمباراة فيوتشر والزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
العاشرة له في الدوري.. معروف حكما لمواجهة الاتحاد والأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
بعد 20 عاما.. مالي تعود إلى الأولمبياد على حساب غينيا ساعة | الكرة الإفريقية
إنتر يضم فرانشيسكو أتشيربي بشكل نهائي من لاتسيو ساعة | الكرة الأوروبية
يويفا يوافق على مشاركة ميلان وأستون فيلا وبرايتون في البطولات الأوروبية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي 4 في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار