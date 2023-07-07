الرداء الأبيض وحكم كيني.. تفاصيل نهائي مصر الأولمبي أمام المغرب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما عن ارتداء المنتخب المصري للقميص الأبيض، بينما يرتدي البلد المضيف قميصه الأحمر.

ويتكون الزي المصري من: قميص أبيض - سروال أسود - جوارب بيضاء.

فيما يتكون الزي المغربي من: قميص أحمر - سروال أخضر - جوارب حمراء.

وطالب محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي بنقل ملعب التدريب الختامي للمنتخب اليوم بعيدا عن الملعب المكشوف الذي تدرب عليه المنتخب أمس منعا للمراقبة، وتمت الموافقة على ذلك الطلب.

ويختتم المنتخب تدريباته في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تُقام المباراة غدا السبت في الساعة الـ 11 مساء.

ويدير المباراة طاقم حكام كيني بقيادة بيتر واويرو كاماكو.

ويعاونه الكيني ستيفن أليزار أونينجو، والتوجولي جوناثان أنطونيو كوفي، كما يأتي الصومالي عمر عبد القادر أرتان كحكم رابع.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم فيديو، ويعاونه الموريتاني ديهاني بيلدا والجنوب إفريقي أبو ينجل توم.

وحسم المنتخب المصري تأهله إلى أولمبياد باريس 2024 ببلوغ المباراة النهائية رفقة المغرب.

وينتظر تحديد المتأهل الثالث بين غينيا ومالي في مباراة المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب الخاسر في ملحق أمام نظيره الآسيوي.