قائمة الاتحاد - على رأسها مابولولو.. غيابات عديدة أمام الأهلي

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 18:13

كتب : هاني العوضي

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري

يغيب كريستوفاو مابولولو وأحمد عادل ومحمود علاء وهشام صلاح وإبراهيم حسن عن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي.

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد غدا السبت في استاد برج العرب في السابعة مساءً لحساب لقاء مؤجل من الجولة 21 للدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com يغيب مابولولو بسبب الإصابة في العضلة الخلفية ومحمود علاء بسبب إصابته بجزع في كاحل القدم.

أخبار متعلقة:
مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل مابولولو.. وموقف النادي عقوبة فورية من الاتحاد السكندري ضد لاعبيه بعد التعادل مع حرس الحدود تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بتبرع من مصيلحي.. بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاءات فرع الاتحاد السكندري في سموحة

وينضم هشام صلاح لقائمة المصابين بإصابته في العضلة الأمامية.

وتأتي باقي الغيابات لأسباب فنية من وجهة نظر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لزعيم الثغر.

وجاءت اختيارات زعيم الثغر:

حراسة المرمى: المهدي سليمان – صبحي سليمان.

الدفاع: خالد صبحي – مصطفى إبراهيم – محمد صالح – صبري رحيل – أحمد بهاء.

الوسط: محمود عبد العزيز – عمار حمدي – خالد الغندور – ناصر ناصر – مورو ساليفو – إسلام عبد النعيم – محمد محمود – عموري – محمد فارس – فوزي الحناوي – عبد الغني محمد – أحمد حمدين.

الهجوم: أوستن أموتو.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السكلدري WWW.ITTHADOLUB.COM قائمة المباراة HAD مورو ساليفو اسلام عبدالنعیم محمد محمود عموري محمد فارس فوزي الحناوي احمد عيد عبد الغني محمد احمد حامدین اوستن اموتو المهدي سليمان صبحي سليمان خالد صبحي مصطفي ابراهيم محمد صالح صبري رحيل احمد بهاء فهد محمود عبدالعزيز عمار حمدي خالد الغندور ناصر ناصر ALITTIHAD‎'‎‎

بينما يعاني الاتحاد من النتائج السلبية مؤخرا، حيث تعادل مع حرس الحدود بنتيجة 2-2 في الجولة 32.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 42 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

ويستضيف استاد برج العرب اللقاء.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي الاتحاد قائمة الاتحاد الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
وكيله يكشف لـ في الجول رد أوسوريو على عرض هندوراس.. ومنتخب آخر حاول التفاوض معه اتحاد الكرة يحيل محمد شيحة للجنة الانضباط تقارير: أوسوريو يتلقى عرضا لتدريب هندوراس مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي تقدم بعرض لضم رضا سليم.. ورد الجيش الملكي تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: لم يصلنا عقوبات من لجنة الانضباط بشأن نبيل عماد استاد القاهرة لـ في الجول: تهيئة النجيلة ستكتمل قبل مباراة القمة.. وعدد الحضور الجماهيري ياسر إبراهيم: التجديد مع الأهلي لم يتطلب وقتا.. ولذلك بكيت بعد هدف أفشة
أخر الأخبار
تعاون مشترك جديد.. مواجهة بين إشبيلية وديل فالي في "تحدي النادي" 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - استبعاد عصام عبد الفتاح من لجنة حكام الاتحاد الإفريقي 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
بوكيتينو: لن أضيع الوقت مع تشيلسي.. وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على منافسة مانشتسر سيتي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: سان جيرمان يدرك اتفاق مبابي مع ريال مدريد.. وموقفه في الصيف الجاري 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الاتحاد - على رأسها مابولولو.. غيابات عديدة أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
تنس - بعد خسارة الفردي.. ميار شريف تودع ويمبلدون بخسارة منافسات الزوجي ساعة | رياضات أخرى
مدرب المغرب الأولمبي: مواجهة مصر في نهائي أمم إفريقيا ستكون مباراة للتاريخ ساعة | الوطن العربي
"وُلدت في باريس وأصبحت رجلا في لندن".. أرسنال يجدد عقد ساليبا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي 4 في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار