قائمة الاتحاد - على رأسها مابولولو.. غيابات عديدة أمام الأهلي

يغيب كريستوفاو مابولولو وأحمد عادل ومحمود علاء وهشام صلاح وإبراهيم حسن عن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي.

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد غدا السبت في استاد برج العرب في السابعة مساءً لحساب لقاء مؤجل من الجولة 21 للدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com يغيب مابولولو بسبب الإصابة في العضلة الخلفية ومحمود علاء بسبب إصابته بجزع في كاحل القدم.

وينضم هشام صلاح لقائمة المصابين بإصابته في العضلة الأمامية.

وتأتي باقي الغيابات لأسباب فنية من وجهة نظر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لزعيم الثغر.

وجاءت اختيارات زعيم الثغر:

حراسة المرمى: المهدي سليمان – صبحي سليمان.

الدفاع: خالد صبحي – مصطفى إبراهيم – محمد صالح – صبري رحيل – أحمد بهاء.

الوسط: محمود عبد العزيز – عمار حمدي – خالد الغندور – ناصر ناصر – مورو ساليفو – إسلام عبد النعيم – محمد محمود – عموري – محمد فارس – فوزي الحناوي – عبد الغني محمد – أحمد حمدين.

الهجوم: أوستن أموتو.

بينما يعاني الاتحاد من النتائج السلبية مؤخرا، حيث تعادل مع حرس الحدود بنتيجة 2-2 في الجولة 32.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 42 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

ويستضيف استاد برج العرب اللقاء.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.