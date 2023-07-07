مؤتمر جولر: ظهور ريال مدريد يفقد العروض الآخرى قيمتها.. والإعارة ليست في خططي

شدد التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد الجديد على تلقيه العديد من العروض لكنه فضل الانتقال لصفوف الملكي.

ريال مدريد أعلن أمس الخميس توصله لاتفاق مع فنربخشة التركي على ضم لاعبه التركي الشاب لمدة 6 سنوات.

وبذلك نجح ريال مدريد في التفوق على غريمه برشلونة الذي حاول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الأخير اختار فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال جولر في مؤتمر تقديمه: "العديد من الأندية اهتمت بي، لكنهم أكدوا لي في ريال مدريد أنني سألعب، ولذلك قمت بالتوقيع مباشرة. الخروج على سبيل الإعارة ليس في خططي".

وأضاف "عرض برشلونة؟ كما ذكرت كان هناك العديد من الأندية التي قدمت عروضها. ولكن بمجرد ظهور ريال مدريد، كل شيء آخر فقد قيمته وأردت القدوم إلى هنا فقط"

وكشف "بالنسبة لي، لوكا مودريتش هو أفضل لاعب خط وسط في العالم. أنا متأكد من أنني سأتعلم الكثير منه".

وواصل "كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق تحدث معي وأخبرني أنه يريد رؤيتي مع الفريق مباشرة. أنشيلوتي أخبرني أيضا أنه سيضعني في حساباته".

عقد أردا مع الفريق التركي كان يمتد حتى صيف 2025، بشرط جزائي يبلغ 17.5 مليون يورو، لكن التقارير تفيد بأن ريال مدريد سيدفع 20 مليون يورو + 10 ملايين يورو حسب أداء اللاعب.

وأوضحت التقارير أن فنربخشة طلب وجود بند في العقد يمنحه 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.