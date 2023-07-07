وكيله يكشف لـ في الجول رد أوسوريو على عرض هندوراس.. ومنتخب آخر حاول التفاوض معه

كشف محمد حبشي وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك رد المدرب الكولومبي على عرض هندوراس لتدريب منتخبها.

وقال وكيل أعمال أوسوريو لـFilGoal.com قائلا: "تلقى أوسوريو عرضا بالفعل من هندوراس وكذلك من منتخب كوستاريكا".

واستدرك "لكن أوسوريو يرغب في الاستمرار مع الزمالك خاصة في ظل نهاية تعاقده بنهاية الموسم المقبل".

وأتم محمد حبشي تصريحاته قائلا: "أوسوريو ليس لديه أي نية في الوقت الحالي في التفاوض مع أي منتخب أو ناد لرغبته في الاستمرار مع الزمالك".

ووفقا لبرنامج "إل فبار كاراكول" الكولومبي فإنه ذكر أوسوريو كشف له تلقيه عرضا لتدريب هندوراس بداية من الصيف الجاري.

وأشار مقدم البرنامج إلى أن أوسوريو لم يتحدث عن قيمة تعاقده الذي يحصل عليه لأنه يرى أن ذلك الأمر حساس للغاية.

وهذا الخبر أكده موقع "دايز" الهندوراسي الذي أكد أن أوسوريو هو الخيار الأول لتدريب المنتخب الوطني هناك.

وبدوره أوضح الموقع أن أوسوريو يحصل شهريا مع الزمالك على 100 ألف دولار وهو راتب مرتفع للغاية بالنسبة للاتحاد الهندوراٍسي بالإضافة لصعوبة رحيله من الزمالك حاليا.

وسبق للمدرب صاحب الـ62 عاما خوض تجربتين دوليتين مع منتخبي المكسيك وباراجواي.

يذكر أن أوسوريو كان رفض عرضا لتدريب كلوب أمريكا المكسيكي وذلك بعدما حصل على العرض بعد أشهر قليلة من قدومه لقيادة الزمالك.