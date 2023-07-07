بيلد: تشابي ألونسو المرشح الأول لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

يتصدر تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن قائمة المرشحين ليتولى قيادة ريال مدريد مع الرحيل المحتمل لكارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم المقبل لتدريب البرازلي.

وحسبما ذكر كريستيان فالك الصحفي الموثوق في صحيفة "بيلد" الألمانية فإن ألونسو أخبر ليفركوزن أنه لن يغادر الفريق مهما حدث خلال الصيف الجاري.

ولكن مع قدوم الصيف المقبل وحال رغبة ريال مدريد في التعاقد معه فسوف يطلب الرحيل ليدرب الفريق الذي لعب في صفوفه من قبل.

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وسبق لألونسو ارتداء قميص ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 حتى 2014.

كما قاد ألونسو فريق ريال مدريد تحت 19 عاما قبل أن يدرب فريق الرديف لريال سوسيداد وقاده من الدرجة الثالثة للثانية للمرة الأولى في تاريخ النادي خلال 60 عاما.

وقاد ألونسو ليفركوزن وهو يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني لينهي الموسم سادسا ووصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

تشابي ألونسو ريال مدريد
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