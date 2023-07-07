أخيرا يدفع أموال.. أوجارتي لاعبا في باريس سان جيرمان

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 15:48

كتب : محمود حمدي

أوجارتي

أتم نادي باريس سان جيرمان إجراءات التعاقد مع مانويل أوجارتي لاعب سبورتنج لشبونة.

وأعلن باريس سان جيرمان تعاقده بشكل رسمي مع أوجارتي حتى صيف 2028.

وسيحصل لاعب الوسط الأوروجواياني على القميص رقم 4 في صفوف الفريق الباريسي.

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أوجارتي بات الصفقة الثالثة لباريس سان جيرمان خلال هذا الصيف.

وسبق وأن تعاقد بطل الدوري الفرنسي مع الثنائي ميلان شكرينيار قادما من صفوف إنتر وماركو أسينسيو قادما من ريال مدريد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن سان جيرمان سيدفع 60 مليون يورو لسبورتنج لشبونة لضم أوجارتي.

أوجارتي أصبح الصفقة الأولى التي تُكلف باريس سان جيرمان الأموال هذا الصيف وذلك لضمه من سبورتنج لشبونة بعدما ضم شكرينيار وأسينسيو بشكل مجاني لنهاية عقديهما.

أوجارتي كان قريبا من التعاقد مع تشيلسي قبل أن تتحول وجهته بشكل كامل نحو باريس سان جيرمان خلال فترة زمنية قصيرة. (طالع التفاصيل)

مانويل أوجارتي صاحب الـ 22 عاما يلعب في مركز وسط الملعب الدفاعي وخلال الموسم المنقضي شارك مع سبورتنج في 47 مباراة وصنع خلالهم هدفا وحيدا.

باريس سان جيرمان مانويل أوجارتي سبوتنج لشبونة
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