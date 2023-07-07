مؤتمر إبراهيم عادل: وصفي بخليفة صلاح يحفزني.. سنقاتل لإكمال سعادتنا

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 15:22

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم عادل - منتخب مصر الأولمبي

قال إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي إن وصفه بخليفة محمد صلاح يحفزه ويدفعه للمزيد من التألق.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه المغرب غدا السبت في نهائي كأس أمم إفريقيا بعد ضمانهما التأهل سويا إلى أولمبياد باريس 2024.

وتحدث إبراهيم عادل في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "صلاح فخر لنا جميعا ويسعدني أن أكون خليفته فنحن نتعلم منه الكثير وهو لاعب أسطوري".

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وعن المباراة قال: "سنقاتل جميعا للفوز وإسعاد الجمهور المصري".

وأكمل "لقد حققنا أول أهدافنا بالتأهل لأولمبياد باريس 2024 والآن لدينا هدف ثاني وهو العودة بالكأس، نحترم المغرب لكننا نريد الفوز وثقتي في زملائي بلا حدود".

واختتم إبراهيم عادل تصريحاته "لدينا جهاز فني متكامل ومتجانس وأشكر الجميع وبالأخص الجهاز الطبي الذي يبذل جهدا كبيرا ومضاعفا في بطولة مضغوطة".

ويطمح منتخب مصر للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه والثانية كذلك على التوالي.

أما منتخب المغرب فيطمح للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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