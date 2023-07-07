مؤتمر ميكالي: مصر تمتلك جيلا واعدا.. نريد الفوز بكأس إفريقيا

يؤمن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أنه يمتلك جيلا واعدا مشددا أنه سيبذل كل ما لدليه ليقود الفراعنة للفوز بكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه المغرب غدا السبت في نهائي كأس أمم إفريقيا بعد ضمانهما التأهل سويا إلى أولمبياد باريس 2024.

وتحدث ميكالي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "نتطلع للفوز بالبطولة وأعد الجمهور بالتتويج بها".

وواصل "مصر تمتلك جيلا واعدا وأتوقع مباراة كبيرة جدا في ظل امتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب".

وأردف "المباراة لن تكون سهلة والمنافسة قوية ولكننا كما قلت نتطلع للفوز".

وأتم ميكالي تصريحاته "سعيد بالتواجد بينكم وأهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا، منذ أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة، أبارك لكلا المنتخبين التأهل للأولمبياد ونريد الفوز بالكأس".

ويطمح منتخب مصر للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه والثانية كذلك على التوالي.

أما منتخب المغرب فيطمح للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.