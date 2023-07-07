تقارير: أوسوريو يتلقى عرضا لتدريب هندوراس

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 14:18

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

تلقى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك عرضا من منتخب هندوراس لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ووفقا لبرنامج "إل فبار كاراكول" الكولومبي فإنه ذكر أوسوريو كشف له تلقيه عرضا لتدريب هندوراس بداية من الصيف الجاري.

وأشار مقدم البرنامج إلى أن أوسوريو لم يتحدث عن قيمة تعاقده الذي يحصل عليه لأنه يرى أن ذلك الأمر حساس للغاية.

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وهذا الخبر أكده موقع "دايز" الهندوراسي الذي كشف أن أوسوريو هو الخيار الأول لتدريب المنتخب الوطني هناك.

وبدوره أوضح الموقع أن أوسوريو يحصل شهريا مع الزمالك على 100 ألف دولار وهو راتب مرتفع للغاية بالنسبة للاتحاد الهندوراٍسي بالإضافة لصعوبة رحيله من الزمالك حاليا.

وسبق للمدرب صاحب الـ62 عاما خوض تجربتين دوليتين مع منتخبي المكسيك وباراجواي.

يذكر أن أوسوريو كان رفض عرضا لتدريب كلوب أمريكا المكسيكي وذلك بعدما حصل على العرض بعد أشهر قليلة من قدومه لقيادة الزمالك.

الزمالك أوسوريو هندوراس
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