مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-7-2023 والقنوات الناقلة.. مالي وغينيا ولقاء حاسم للبدري

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 10:40

كتب : FilGoal

حسام البدري

يشهد اليوم الجمعة إقامة مباراة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وأخرى في كأس العرب للأندية.

ويلتقي منتخب مالي مع منافسه غينيا في تمام الثامنة مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

أخبار متعلقة:
تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد تريزيجيه: صلاح مازحني بعد السباعية.. جيرارد لم يحترمني وقلت له "هعمل مشاكل" تريزيجيه: مدرب ما ظلمني في الأهلي.. وهكذا أنقذ علي ماهر مسيرتي

ويتأهل الفائز إلى أولمبياد باريس 2024 رفقة مصر والمغرب اللذين وصلا إلى النهائي.

أما صاحب المركز الرابع فسيخوض ملحق مع منتخب قادم من آسيا.

وفي كأس العرب سيواجه الصفاقسي ومدربه حسام البدري منافسه الهلال السوداني.

وستقام المباراة في الخامسة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "الشارقة" الرياضية.

وكان الهلال فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها اضغط هنا

حسام البدري الصفاقسي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة
نرشح لكم
تقرير مغربي: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتصارعون على نجم الجيش الملكي مكافآت خاصة لـ مصر الأولمبي في حال التتويج.. ولا غيابات عن النهائي تقرير مغربي: مستقبل فاندنبروك مهدد مع الوداد.. ووجهة جزائرية محتملة لمناقشة مستضيف نسختي أمم إفريقيا.. كاف يعلن موعد اجتماع اللجنة التنفيذية في الرباط مرتجي: هذا الخطأ تلافينا حدوثه ضد الوداد.. ومصير كولر لو لم يفز بإفريقيا مصدر من كاف لـ في الجول: اتجاه لتأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة يلاقي مصر.. المغرب يسقط مالي بصعوبة ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا وأولمبياد باريس تقرير تونسي: بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. فراس شواط على أعتاب الترجي
أخر الأخبار
مؤتمر ميكالي: مصر تمتلك جيلا واعدا.. نريد الفوز بكأس إفريقيا 6 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يحيل محمد شيحة للجنة الانضباط 10 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: أوسوريو يتلقى عرضا لتدريب هندوراس 52 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بوجبا يرفض العروض السعودية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي تقدم بعرض لضم رضا سليم.. ورد الجيش الملكي 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير مغربي: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتصارعون على نجم الجيش الملكي 3 ساعة | الكرة المصرية
تريزيجيه يتحدث عن ركلة جزاء الكونغو: صُدمت من ذلك القرار.. والمسني وسأفضحك 3 ساعة | منتخب مصر
الدرجة الثانية - المنصورة يتعاقد مع الدوماني لتدريب الفريق 4 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي 4 في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار