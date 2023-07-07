مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-7-2023 والقنوات الناقلة.. مالي وغينيا ولقاء حاسم للبدري

يشهد اليوم الجمعة إقامة مباراة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وأخرى في كأس العرب للأندية.

ويلتقي منتخب مالي مع منافسه غينيا في تمام الثامنة مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

ويتأهل الفائز إلى أولمبياد باريس 2024 رفقة مصر والمغرب اللذين وصلا إلى النهائي.

أما صاحب المركز الرابع فسيخوض ملحق مع منتخب قادم من آسيا.

وفي كأس العرب سيواجه الصفاقسي ومدربه حسام البدري منافسه الهلال السوداني.

وستقام المباراة في الخامسة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "الشارقة" الرياضية.

وكان الهلال فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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