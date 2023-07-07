كرة يد - الزمالك يضم حارس مرمى البنك الأهلي

أتم نادي الزمالك تعاقده مع أحمد وليد حارس مرمى البنك الأهلي لكرة اليد.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأشار النادي إلى توقيع أحمد وليد على عقود انضمامه إلى الزمالك في جلسة جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وتألق أحمد وليد في المواسم السابقة وحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر قبل الماضي مع سبورتنج.

وساهم وليد في تتويج سبورتنج بلقب الكأس أمام الزمالك وقتها.

كما شارك وليد رفقة الأهلي في منافستي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويستعد الزمالك لتدعيم صفوف فريق كرة اليد استعدادا للموسم المقبل.

وكان الزمالك قد حسم لقبي السوبر المصري وكأس الكؤوس الإفريقية في الموسم الماضي.