كرة يد - الزمالك يضم حارس مرمى البنك الأهلي

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 00:01

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد وليد - كرة يد

أتم نادي الزمالك تعاقده مع أحمد وليد حارس مرمى البنك الأهلي لكرة اليد.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأشار النادي إلى توقيع أحمد وليد على عقود انضمامه إلى الزمالك في جلسة جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

أخبار متعلقة:
كرة يد - حميد يعلن تجديد عقده مع الأهلي كرة يد - أحمد عادل يجدد تعاقده مع الأهلي كرة يد - منتخب مصر يودع كأس العالم للشباب بخسارة قاتلة من أيسلندا كرة يد - لا بديل عن الفوز.. منتخب مصر يخسر أمام صربيا في كأس العالم للشباب

وتألق أحمد وليد في المواسم السابقة وحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر قبل الماضي مع سبورتنج.

وساهم وليد في تتويج سبورتنج بلقب الكأس أمام الزمالك وقتها.

كما شارك وليد رفقة الأهلي في منافستي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويستعد الزمالك لتدعيم صفوف فريق كرة اليد استعدادا للموسم المقبل.

وكان الزمالك قد حسم لقبي السوبر المصري وكأس الكؤوس الإفريقية في الموسم الماضي.

كرة يد الزمالك أحمد وليد
نرشح لكم
اسكواش - بمشاركة 537 لاعبا.. مصر تستضيف البطولة العربية للناشئين بمشاركة 12 دولة ميار شريف تغادر بطولة ويمبلدون من الدور الأول كرة يد - حميد يعلن تجديد عقده مع الأهلي كرة سلة - منتخب الشباب ينهي كأس العالم في المركز الثالث عشر اليوم انطلاق أول بطولة دوري لكرة القدم الشاطئية في الإسكندرية وبورسعيد كرة طائرة - بعد رحيله.. أحمد سعيد: لن أمثل داخل مصر إلا الأهلي كرة طائرة - الخليج السعودي يضم أحمد سعيد كرة سلة - الفوز الأول.. مصر تهزم لبنان وتخوض لقاء أخير في بطولة العالم للشباب
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يضم حارس مرمى البنك الأهلي 23 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: لم يصلنا عقوبات من لجنة الانضباط بشأن نبيل عماد 37 دقيقة | الدوري المصري
المصري ينجو من مفاجآت الكأس ويتخطى حرس الحدود في الأشواط الإضافية 52 دقيقة | الكرة المصرية
مكافآت خاصة لـ مصر الأولمبي في حال التتويج.. ولا غيابات عن النهائي ساعة | منتخب مصر
على خطى كاكا ورونالدينيو.. ميلان يتعاقد مع جوهرة الأرجنتين ساعة | الكرة الأوروبية
استاد القاهرة لـ في الجول: تهيئة النجيلة ستكتمل قبل مباراة القمة.. وعدد الحضور الجماهيري ساعة | الدوري المصري
إنتر يضم دافيد فراتيسي على سبيل الإعارة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ياسر إبراهيم: التجديد مع الأهلي لم يتطلب وقتا.. ولذلك بكيت بعد هدف أفشة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 4 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي