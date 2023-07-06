مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: لم يصلنا عقوبات من لجنة الانضباط بشأن نبيل عماد

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة بعدم وصول عقوبات بشأن نبيل عماد لاعب وسط الزمالك.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وكان عزت خميس رئيس لجنة الانضباط قد صرح بإصدار عقوبة ضد نبيل عماد بسبب طريقة احتفاله مع زميله أحمد زيزو، وأن توقيت إعلان العقوبة يعود إلى اتحاد الكرة. (تفاصيل)

وقال مصدر من الاتحاد لـ FilGoal.com: "لم يصلنا أي عقوبات من لجنة الانضباط بشأن نبيل عماد وذلك بعكس ما تم التصريح به".

وكشف المصدر "لا يحق للجنة الانضباط إصدار عقوبات من الأساس قبل التحقيق مع اللاعب".

وأوضح "بالفعل يحق للجنة الانضباط اتخاذ قراراتها وفقا لرؤيتها بعيدا عن تقرير الحكم أو المراقب ولكن بعد التحقيق".

واختتم تصريحاته "يأتي ذلك وفقا للائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم".

ويستعد الزمالك للعب أمام فيوتشر مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري.

وتأتي مباريات الزمالك المحلية حتى نهاية الموسم كالآتي:

فيوتشر × الزمالك – 8 يوليو – 9:00 – الدوري المصري

الأهلي × الزمالك – 13 يوليو – 8:30 – الدوري المصري

الزمالك × فاركو 16 يوليو – 9:30 – الدوري المصري

وضمن الزمالك المركز الرابع على الأقل برصيد 56 نقطة من 31 مباراة في الدوري المصري.