لجنة الانضباط لـ في الجول: عقوبة نبيل عماد بسبب طريقة احتفاله.. ورسالة للجماهير

الأحد، 02 يوليه 2023 - 18:10

كتب : أحمد الخولي

أحمد سيد زيزو - نبيل عماد - بيراميدز - الزمالك

قررت لجنة الانضباط إصدار عقوبة ضد نبيل عماد لاعب وسط الزمالك بسبب احتفاله غير اللائق - وفقا لقرار اللجنة - خلال إحدى المباريات.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف عزت خميس رئيس لجنة الانضباط لـ FilGoal.com عن اتخاذ القرار بعد دراسة الفيديو واستخداما لحق اللجنة بإصدار القرار حتى وإن لم يكن هناك شكاوى من أطراف ضد بعضها.

وقال عزت خميس لـ FilGoal.com: "أصدرنا عقوبة ضد نبيل عماد لاعب الزمالك بسبب طريقة احتفاله غير اللائق مع زميله أحمد زيزو في إحدى المباريات".

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وشدد عزت خميس "تم توقيع العقوبة بناء على المادة رقم 6 فقرة 3 من لائحة لجنة الانضباط والقيم والأخلاق التي تمنح اللجنة الحق في اتخاذ قرارات انضباطية لما يحدث من مخالفات داخل الملعب حتى ولم يكن هناك شكاوى من أطراف ضد بعضها".

وأوضح رئيس لجنة الانضباط "عقوبة نبيل عماد صدرت وفقا للفيديو المتداول للواقعة محل القرار والذي أكد وقوع المخالفة دون تقرير الحكم أو تحقيق مع اللاعب".

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير قائلا: "لجنة الانضباط لها رسالة واضحة وهي تحقيق الانضباط في الشارع الكروي وعلاج الأزمات وإعلاء القيم والروح الرياضية بما أن أحد أهداف كرة القدم هو إيصال رسالة إيجابية للشباب في المجتمع وإرساء العدالة بين أطراف اللعبة".

وحال إعلان اتحاد الكرة العقوبة بشكل رسمي سيغيب نبيل عماد عن مواجهة القمة ضد الأهلي والمقرر لها الخميس 13 يوليو والمؤجلة من الجولة 31.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر ومقرر لها الثلاثاء 4 يوليو على استاد القاهرة.

وحتى الآن يشارك نبيل عماد في مواجهة المقاولون بصورة طبيعية لأن الاتحاد المصري لم يكشف عن العقوبة بشكل رسمي.

وتأتي مباريات الزمالك المحلية حتى نهاية الموسم كالآتي:

الزمالك × المقاولون العرب – ربع نهائي كأس مصر - 4 يوليو

فيوتشر × الزمالك – 8 يوليو – 9:30 – الدوري المصري

الأهلي × الزمالك – 13 يوليو – 8:30 – الدوري المصري

الزمالك × فاركو 16 يوليو – 9:30 – الدوري المصري

وضمن الزمالك المركز الرابع على الأقل برصيد 56 نقطة من 31 مباراة في الدوري المصري.

الزمالك نبيل عماد لجنة الانضباط
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