حمدي فتحي: إصرار الوكرة على ضمي أحد عوامل انتقالي.. وأشكر الأهلي وجماهيره

الخميس، 06 يوليه 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

أعرب حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الوكرة القطري.

وأعلن الوكرة بشكل رسمي انضمام حمدي فتحي لمدة أربعة مواسم حتى صيف 2027.

ويرتدي حمدي فتحي القميص رقم 8 في صفوف الوكرة القطري.

وقال حمدي فتحي في مؤتمر تقديمه: "سعيد جدا بالانضمام إلى نادي الوكرة".

وأضاف "المفاوضات بدأت منذ فترة وإصرار خليفة بن حسن رئيس النادي كان له دور في انتقالي بالإضافة لتعاون إدارة الأهلي".

وكشف حمدي فتحي "أتمنى أن أحقق الإضافة المطلوبة لنادي الوكرة، وأعلم جيدا أن النادي حقق مركز جيد في الموسمين الأخيرين وسنلعب دوري أبطال آسيا هذا الموسم".

وشدد "إن شاء الله ننافس بشكل جيد في دوري أبطال آسيا والبطولات المحلية وأهمها الدوري".

واختتم فتحي تصريحاته "أشكر إدارتي ناديي الأهلي والوكرة، بسبب ثقة الوكرة في قدراتي وإصرارهم على التعاقد معي، وأشكر الأهلي وجماهيره على الفترة الرائعة التي قضيتها معهم".

ووجه حمدي فتحي رسالة إلى جماهير النادي بعد إتمام تعاقده مع الوكرة. (من هنا)

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.

حمدي فتحي الوكرة
نرشح لكم
ياسر إبراهيم: التجديد مع الأهلي لم يتطلب وقتا.. ولذلك بكيت بعد هدف أفشة في طريق السنغال.. الكشف عن منافسين مصر بـ قرعة أمم إفريقيا للسيدات وكيفية التأهل خبر في الجول - بيراميدز يستهدف مهند لاشين.. وموقف فيوتشر مباشر كأس مصر - المصري (1)-(2) حرس الحدود.. طرد إبراهيم القاضي الجارحي: كيف يُسمح بذلك العبث.. والأهلي علاقته طيبة بـ الإسماعيلي وجميع الأندية تشكيل المصري - ظهور جريشة وغياب جريندو أمام حرس الحدود في كأس مصر حسين الشحات: لا أحد يملي شروطه على الأهلي.. وهذا ما دار بيني وبين بيريز بسبب تصريحاته.. رابطة الأندية تطلب تحويل شيحة إلى لجنة الانضباط
أخر الأخبار
ياسر إبراهيم: التجديد مع الأهلي لم يتطلب وقتا.. ولذلك بكيت بعد هدف أفشة ساعة | الدوري المصري
حمدي فتحي: إصرار الوكرة على ضمي أحد عوامل انتقالي.. وأشكر الأهلي وجماهيره ساعة | الكرة المصرية
في طريق السنغال.. الكشف عن منافسين مصر بـ قرعة أمم إفريقيا للسيدات وكيفية التأهل ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - بيراميدز يستهدف مهند لاشين.. وموقف فيوتشر ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس مصر - المصري (1)-(2) حرس الحدود.. طرد إبراهيم القاضي ساعة | الكرة المصرية
بفيلم لـ توم هانكس.. باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع تشاكا 2 ساعة | ميركاتو
الجارحي: كيف يُسمح بذلك العبث.. والأهلي علاقته طيبة بـ الإسماعيلي وجميع الأندية 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل المصري - ظهور جريشة وغياب جريندو أمام حرس الحدود في كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 4 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي