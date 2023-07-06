حمدي فتحي: إصرار الوكرة على ضمي أحد عوامل انتقالي.. وأشكر الأهلي وجماهيره

أعرب حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الوكرة القطري.

وأعلن الوكرة بشكل رسمي انضمام حمدي فتحي لمدة أربعة مواسم حتى صيف 2027.

ويرتدي حمدي فتحي القميص رقم 8 في صفوف الوكرة القطري.

وقال حمدي فتحي في مؤتمر تقديمه: "سعيد جدا بالانضمام إلى نادي الوكرة".

وأضاف "المفاوضات بدأت منذ فترة وإصرار خليفة بن حسن رئيس النادي كان له دور في انتقالي بالإضافة لتعاون إدارة الأهلي".

وكشف حمدي فتحي "أتمنى أن أحقق الإضافة المطلوبة لنادي الوكرة، وأعلم جيدا أن النادي حقق مركز جيد في الموسمين الأخيرين وسنلعب دوري أبطال آسيا هذا الموسم".

وشدد "إن شاء الله ننافس بشكل جيد في دوري أبطال آسيا والبطولات المحلية وأهمها الدوري".

واختتم فتحي تصريحاته "أشكر إدارتي ناديي الأهلي والوكرة، بسبب ثقة الوكرة في قدراتي وإصرارهم على التعاقد معي، وأشكر الأهلي وجماهيره على الفترة الرائعة التي قضيتها معهم".

ووجه حمدي فتحي رسالة إلى جماهير النادي بعد إتمام تعاقده مع الوكرة. (من هنا)

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.