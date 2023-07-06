بفيلم لـ توم هانكس.. باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع تشاكا

الخميس، 06 يوليه 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا - باير ليفركوزن

أعلن باير ليفركوزن الألماني عن تعاقده مع جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال بصورة نهائية.

ولجأ النادي الألماني لمقطع فيديو من فيلم Apollo 13 بطولة الممثل الأمريكي توم هانكس، دامجا بداخله لحظة توقيع تشاكا للعقد.

ووافق أرسنال على توقيع الاتفاق الذي توصل إليه الناديين في مايو الماضي، مانحا تشاكا الضوء الأخضر للرحيل، بفضل التعاقد الوشيك مع ديكلان رايس من وست هام يونايتد.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، سيحصل أرسنال على 25 مليون يورو ثمنا لانتقال تشاكا الذي سيوقع عقدا يمتد لـ 5 سنوات مع باير ليفركوزن (ينتهي في 2028).

وكان تشاكا يرتبط بتعاقد مع أرسنال حتى صيف 2024.

وانتقل تشاكا إلى أرسنال في صيف 2016 من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وخاض تشاكا هذا الموسم 45 مباراة وساهم في 14 هدفا بتسجيل سبعة أهداف وصناعة مثلهم.

وأنهى الجانرز الموسم في المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد منافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي خسره لصالح مانشستر سيتي.

جرانيت تشاكا الدوري الألماني باير ليفركوزن أرسنال
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