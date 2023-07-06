بفيلم لـ توم هانكس.. باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع تشاكا
الخميس، 06 يوليه 2023 - 19:55
كتب : FilGoal
أعلن باير ليفركوزن الألماني عن تعاقده مع جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال بصورة نهائية.
جرانيت تشاكا
النادي : باير ليفركوزن
ولجأ النادي الألماني لمقطع فيديو من فيلم Apollo 13 بطولة الممثل الأمريكي توم هانكس، دامجا بداخله لحظة توقيع تشاكا للعقد.
Signed, Sealed, Delivered 🫡🚀⁰#GruziGranit #Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/QsmoCFGhVs— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 6, 2023
ووافق أرسنال على توقيع الاتفاق الذي توصل إليه الناديين في مايو الماضي، مانحا تشاكا الضوء الأخضر للرحيل، بفضل التعاقد الوشيك مع ديكلان رايس من وست هام يونايتد.
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، سيحصل أرسنال على 25 مليون يورو ثمنا لانتقال تشاكا الذي سيوقع عقدا يمتد لـ 5 سنوات مع باير ليفركوزن (ينتهي في 2028).
وكان تشاكا يرتبط بتعاقد مع أرسنال حتى صيف 2024.
وانتقل تشاكا إلى أرسنال في صيف 2016 من بوروسيا مونشنجلادباخ.
وخاض تشاكا هذا الموسم 45 مباراة وساهم في 14 هدفا بتسجيل سبعة أهداف وصناعة مثلهم.
وأنهى الجانرز الموسم في المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد منافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي خسره لصالح مانشستر سيتي.