حسين الشحات: لا أحد يملي شروطه على الأهلي.. وهذا ما دار بيني وبين بيريز

أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق، متطلعا للفوز بالمزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

وقال الشحات في حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "رغبتي الأولى والأخيرة كانت البقاء في الأهلي. القرار كان محسوما بالنسبة لي رغم العروض التي تلقيتها في الفترة الماضية، والتي صارحت بها مسؤولي النادي وتمسكوا بوجودي".

وأضاف "تعرضت للكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة، فهناك من أكدوا بقائي وتجديد عقدي وآخرون تحدثوا عن رحيلي عن النادي. دائمًا ما تنتابني حالة من الضحك عندما أسمع هذا الكلام".

وتابع "لقد أصبحت الشائعات جزءًا من حياة لاعب الكرة بشكل عام، وبصفة خاصة اعتدت على هذا الأمر ولا أعيره أي اهتمام، ودائمًا ما يكون تركيزي مع الفريق سواء في التدريبات أو المباريات".

وأوضح "اخترت الأهلي "من زمان" وليس الآن، وشرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الأهلي وأن يكون جزءًا من نجاحات وتاريخ النادي، وبصراحة لا يوجد من يمكنه أن يقول للأهلي لا".

وواصل الشحات "الأهلي يصنع التاريخ لأي لاعب. يكفي أنني خلال أربع سنوات توجت بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات، وشاركت في كأس العالم للأندية ثلاث مرات، فضلًا عن العديد من البطولات الأخرى التي حققتها مع النادي والتي تزين مشواري الكروي".

وعن تجديد تعاقده قال الشحات: "أسرتي بالكامل اتفقت مع رغبتي بالبقاء في الأهلي، وطالبتني والدتي بعدم النظر إلى الأموال في المقام الأول، وأن أبقى حتى وإن كان عرض الأهلي أقل".

وتابع "لم أضع الأمور المادية في اعتباري عندما فكرت في العودة إلى مصر (من العين الإماراتي)، فقد كانت رغبتي الأولى والأخيرة هي ارتداء قميص الأهلي".

وعن وضعه لشروط محددة من أجل التجديد قال: "لا أحد يملي شروطه على الأهلي. عندما طالبني الأهلي بالبقاء لم أتردد لحظة، ولو طالبني النادي بالرحيل سأمتثل".

وعن التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخ النادي أمام الوداد المغربي قال: "تعاهدنا على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة اللقب العام الماضي في المغرب أمام الوداد".

وأضاف "خلال النسخة الأخيرة واجهنا بعض التحديات الصعبة، ولكن في النهاية توجنا باللقب وعلى حساب الوداد وهو أمر أسعدنا بكل تأكيد، وكما ظهر الحزن على وجوهنا من قبل احتفلنا في المغرب".

وأكمل الشحات "احتفلت عقب المباراة فقط بسبب الانضمام إلى المنتخب. والاحتفالات عموما في الأهلي تكون في اليوم التالي للفوز فقط، ثم يتم إغلاق الصفحة ونركز على بطولة جديدة".

وواصل "طاهر محمد طاهر وعمرو السولية وياسر إبراهيم هم الأكثر سماعا لأغنية "سطلانة" والتي ارتبطت بالاحتفال عموما بعد احتفال اللاعبين معها بدوري الأبطال".

واعتبر الشحات أن اللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا هو الأصعب قائلا: "إنه لقب غال على اللاعبين خصوصا أن الأهلي واجه في النهائي فريق الزمالك المنافس التقليدي، ودائمًا ما تكون هذه المواجهات صعبة على الطرفين".

واسترجع الشحات حديثًا سابقًا دار بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وعقب المباراة التي جمعت بين الفريقين قائلًا: "رئيس ريال مدريد تحدث معي وأكد لي أن الأهلي فريق كبير وأننا قدمنا مباريات كبيرة وتمنى لنا التوفيق".

وجدد حسين الشحات عقده لمدة 3 سنوات، حيث ينتهي العقد الجديد في صيف 2026.