أرسنال يجدد تعاقد نيلسون

الخميس، 06 يوليه 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

ريس نيلسون

أعلن نادي أرسنال تجديد تعاقد ريس نيلسون في عقد طويل الأمد.

ريس نيلسون

النادي : أرسنال

أرسنال

وشارك نيلسون -23 عاما- في 18 مباراة مع أرسنال بجميع المسابقات الموسم الماضي وساهم في خمسة أهداف.

وبدأ مشوار نيلسون مع أرسنال في الثامنة من عمره من خلال أكاديمية النادي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
رومانو: أرسنال جدد عقد ساليبا حتى 2027 أثليتك: أياكس يوافق على انتقال تيمبر إلى أرسنال أثليتك: الاتفاق تم على كل شيء.. رايس يخضع للكشف الطبي في أرسنال وتفاصيل السداد من يرفض انتقاله إلى أرسنال؟ جيمس يشعل تويتر بإجابة قاطعة

وأشارت التقارير البريطانية إلى تمديد تعاقد اللاعب حتى صيف 2027.

وظهر نيلسون لأول مرة مع الفريق عندما حقق لقب الدرع الخيرية في 2017 أمام تشيلسي على استاد ويمبلي.

وانتقل نيلسون إلى هوفنهايم الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم في صيف 2018.

كما خرج مجددا في صيف 2021 إلى فينورد الهولندي وعاد مجددا إلى أرسنال في صيف 2022.

كما أشارت التقارير إلى اتفاق أرسنال على تجديد تعاقد ويليام ساليبا لمدة أربعة مواسم مقبلة.

ولعب ساليبا مدافع الفريق 27 مباراة مع أرسنال خلال الموسم المنصرم في كل البطولات.

أرسنال ريس نيلسون
نرشح لكم
رومانو: أرسنال جدد عقد ساليبا حتى 2027 جارديان: توتنام يقدم راتبا ضخما لـ كين.. ورد الهداف الإنجليزي ذا أثليتك: ميلان يتقدم بعرض جديد لضم بوليسيتش أثليتك: أياكس يوافق على انتقال تيمبر إلى أرسنال أثليتك: يونايتد قدم عرضه الأول لضم أونانا.. ورد إنتر من تقليد رونالدو إلى الحصول على قميصه.. ماونت يرتدي رقم 7 في يونايتد الصفقة الأولى.. مانشستر يونايتد يضم ماونت من تشيلسي أثليتك: الاتفاق تم على كل شيء.. رايس يخضع للكشف الطبي في أرسنال وتفاصيل السداد
أخر الأخبار
بسبب تصريحاته.. رابطة الأندية تطلب تحويل شيحة إلى لجنة الانضباط 22 دقيقة | الدوري المصري
فاركو يتعاقد مع مهاجم مركز شباب قطور من القسم الثالث 25 دقيقة | الدوري المصري
وافق أرسنال.. تشاكا إلى الدوري الألماني 48 دقيقة | ميركاتو
نهاية رحلة القائد.. أزبيليكويتا إلى أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
أرسنال يجدد تعاقد نيلسون ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة مصر.. مدرب المغرب الأولمبي: النهائي يُكسب ولا يُلعب ساعة | منتخب مصر
تقديم موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بسبب المنتخب الأولمبي 2 ساعة | الكرة المصرية
ريال مدريد يهزم برشلونة في سباق جوهرة تركيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 4 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي