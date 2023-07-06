أرسنال يجدد تعاقد نيلسون

أعلن نادي أرسنال تجديد تعاقد ريس نيلسون في عقد طويل الأمد.

ريس نيلسون النادي : أرسنال أرسنال

وشارك نيلسون -23 عاما- في 18 مباراة مع أرسنال بجميع المسابقات الموسم الماضي وساهم في خمسة أهداف.

وبدأ مشوار نيلسون مع أرسنال في الثامنة من عمره من خلال أكاديمية النادي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة.

وأشارت التقارير البريطانية إلى تمديد تعاقد اللاعب حتى صيف 2027.

وظهر نيلسون لأول مرة مع الفريق عندما حقق لقب الدرع الخيرية في 2017 أمام تشيلسي على استاد ويمبلي.

وانتقل نيلسون إلى هوفنهايم الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم في صيف 2018.

كما خرج مجددا في صيف 2021 إلى فينورد الهولندي وعاد مجددا إلى أرسنال في صيف 2022.

كما أشارت التقارير إلى اتفاق أرسنال على تجديد تعاقد ويليام ساليبا لمدة أربعة مواسم مقبلة.

ولعب ساليبا مدافع الفريق 27 مباراة مع أرسنال خلال الموسم المنصرم في كل البطولات.