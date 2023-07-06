رومانو: أرسنال جدد عقد ساليبا حتى 2027

الخميس، 06 يوليه 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

أرسنال - برينتفورد - ويليام ساليبا

أتم نادي أرسنال إجراءات تجديد عقد المدافع الفرنسي ويليام ساليبا بحسب فابريزو رومانو.

وينتهي تعاقد المدافع الفرنسي مع المدفعجية بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن ويليام ساليبا وقع على عقده الجديد مع أرسنال حتى يونيو 2027.

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وأوضح رومانو أن عقد ساليبا الجديد سيتضمن خيار التمديد لموسم جديد حتى 2028.

ويعد اللاعب صاحب الـ22 عاما أحد ركائز أرسنال الأساسية تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

ومع غيابه عن آخر 11 مباراة في الموسم المنصرم هبط مستوى أرسنال وفقد صدارة الدوري الإنجليزي التي ظل متربعا عليها لعدة أشهر.

وانضم ساليبا إلى أرسنال من سانت إيتيان في 2019 قبل أن يخرج معارا لفريقه الفرنسي ثم في الموسم التالي انتقل لستة أشهر إلى نيس الفرنسي.

بعد ذلك انتقل معارا إلى مارسيليا قبل العودة لأرسنال.

ولعب ساليبا 27 مباراة مع أرسنال خلال الموسم المنصرم في كل البطولات.

ساليبا أرسنال
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