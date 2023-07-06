وكيل حمدي فتحي يكشف تفاصيل انتقاله لـ الوكرة القطري

كشف عمر ناجي وكيل أعمال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري قادما من الأهلي خلال هذا الصيف

وأتم نادي الوكرة تعاقده مع حمدي فتحي على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي غدا الخميس.

وقال ناجي عبر أون تايم سبورتس: "علي رحمة مساعد مدرب الوكرة أبدى إعجابه بحمدي فتحي خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية. المفاوضات دخلت مرحلة الجدية منذ شهر مارس الماضي".

وأضاف "الأهلي لم يتعنت في رحيل حمدي فتحي تقديرا لموقف اللاعب بعد رفض عرض مغري من أحد أندية القمة بالسعودية عقب كأس أمم إفريقيا الماضية"

وأجاب وكيل اللاعب "9 ملايين دولار في 3 سنوات؟ غير صحيح حمدي فتحي وقع لمدة 4 مواسم وهذه الأرقام بعيدة عن الواقع".

واختتم "مدرب الوكرة استطلع رأي كارلوس كيروش (مدرب منتخب قطر) الذي أبلغه بأهمية اللاعب وأثنى على قدراته".

ويعلم كيروش قدرات حمدي فتحي جيدا بعدما توليه تدريب خلال تواجده مع منتخب مصر.

ووجه حمدي فتحي رسالة إلى جماهير النادي بعد إتمام تعاقده مع الوكرة. (من هنا)

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.