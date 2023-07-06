وكيل حمدي فتحي يكشف تفاصيل انتقاله لـ الوكرة القطري

الخميس، 06 يوليه 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

الأهلي - منتخب السويس - حمدي فتحي

كشف عمر ناجي وكيل أعمال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري قادما من الأهلي خلال هذا الصيف

وأتم نادي الوكرة تعاقده مع حمدي فتحي على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي غدا الخميس.

وقال ناجي عبر أون تايم سبورتس: "علي رحمة مساعد مدرب الوكرة أبدى إعجابه بحمدي فتحي خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية. المفاوضات دخلت مرحلة الجدية منذ شهر مارس الماضي".

أخبار متعلقة:
لاعب وسط تونس يزامل مرموش في فرانكفورت الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الأهلي مدير الكرة بـ الإسماعيلي: محمد حسن أخبرني أن الكرة لمست يده ولكن مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-7-2023 والقنوات الناقلة.. المصري يواجه الحدود في الكأس

وأضاف "الأهلي لم يتعنت في رحيل حمدي فتحي تقديرا لموقف اللاعب بعد رفض عرض مغري من أحد أندية القمة بالسعودية عقب كأس أمم إفريقيا الماضية"

وأجاب وكيل اللاعب "9 ملايين دولار في 3 سنوات؟ غير صحيح حمدي فتحي وقع لمدة 4 مواسم وهذه الأرقام بعيدة عن الواقع".

واختتم "مدرب الوكرة استطلع رأي كارلوس كيروش (مدرب منتخب قطر) الذي أبلغه بأهمية اللاعب وأثنى على قدراته".

ويعلم كيروش قدرات حمدي فتحي جيدا بعدما توليه تدريب خلال تواجده مع منتخب مصر.

ووجه حمدي فتحي رسالة إلى جماهير النادي بعد إتمام تعاقده مع الوكرة. (من هنا)

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.

الأهلي الوكرة حمدي فتحي
نرشح لكم
الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الأهلي مدير الكرة بـ الإسماعيلي: محمد حسن أخبرني أن الكرة لمست يده ولكن مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-7-2023 والقنوات الناقلة.. المصري يواجه الحدود في الكأس خبر في الجول - الأهلي وفيوتشر يحددان موعد استكمال المفاوضات بشأن بوبو طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خالد عبد الفتاح.. وموقفه من التدريبات تخطى البدري ويقترب من جوزيه وفايلر.. رقم قياسي في الشباك النظيفة ينتظر كولر مع الأهلي الجمل: لم نستثمر الفرص التي سنحت لنا.. والمباراة صفحة لابد أن نطويها أداروا القمة من قبل.. في الجول يكشف الرباعي المرشح لتحكيم لقاء الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
ليكيب: منافس مصطفى محمد في هجوم نانت يقترب من الدوري القطري 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم سويسرا ينضم إلى الوصل الإماراتي 10 دقيقة | ميركاتو
وكيل حمدي فتحي يكشف تفاصيل انتقاله لـ الوكرة القطري 26 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب وسط تونس يزامل مرموش في فرانكفورت 36 دقيقة | ميركاتو
الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
مدير الكرة بـ الإسماعيلي: محمد حسن أخبرني أن الكرة لمست يده ولكن ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-7-2023 والقنوات الناقلة.. المصري يواجه الحدود في الكأس ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي وفيوتشر يحددان موعد استكمال المفاوضات بشأن بوبو 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 3 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري