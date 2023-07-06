تخطى البدري ويقترب من جوزيه وفايلر.. رقم قياسي في الشباك النظيفة ينتظر كولر مع الأهلي

الخميس، 06 يوليه 2023 - 00:09

كتب : عمرو عبد المنعم

مارسيل كولر - محمد الشناوي

اقترب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من تحقيق رقما قياسيا مميزا بشأن حفاظ فريقه على نظافة الشباك في الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد، ليصل الفريق الأحمر إلى المباراة العاشرة على التوالي دون أن تتلقى شباكه أهداف.

وحقق الأهلي الفوز في 9 مباريات وتعادل مرة خلال الـ10 مواجهات الذي لم تتلقى شباكه فيها أهداف في الدوري.

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وبشكل عام تلقى الأهلي هذا الموسم 7 أهداف في الدوري المصري.

ويتبقى للأهلي هذا الموسم 6 مباريات في الدوري، وأمام الفريق الأحمر ومدربه مارسيل كولر تحقيق رقما قياسيا بشأن الخروج بشباك نظيفة في المباريات المتتالية.

كولر يتخطى حسام البدري

ونجح مارسيل كولر في تخطي رقم حسام البدري مع الأهلي في موسم 2016-2017 عندما خرج بشباك نظيفة في 9 مباريات متتالية.

رقم جوزيه وفايلر

بينما يتبقى لـ كولر 3 مباريات لمعادلة الرقم القياسي في عدد المباريات حظافا على نظافة شباك الأهلي في الدوري والمسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه والسويسري ريني فايلر.

ونجح الأهلي مع جوزيه في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة متتالية في الدوري موسم 2005-2006.

وقتها حقق الأهلي 11 انتصار خلال المباريات الـ13، وتعادل مرتين.

أما ريني فايلر قاد لأهلي خلال موسم 2019-2020 للخروج بشباك نظيفة في 13 مباراة متتالية، وحقق وقتها الفوز في 10 مواجهات وتعادل 3 مرات.

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