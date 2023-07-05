الحسم يقترب.. موعد تتويج الأهلي بلقب الدوري

اقترب الأهلي أكثر من حسم لقب الدوري للموسم الحالي 2022 - 2023 بعد انتصاره على الإسماعيلي.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بمسابقة الدوري في اللقاء الذي أقيمت على ملعب برج العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 3 مباريات أكثر.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات بعدما أوقف فيوتشر فوز الأحمر بتعادل سلبي في المباراة السابقة.

ويقترب الأهلي كثيرا من حصد لقب الدوري بينما يتمسك بيراميدز بآماله في انتظار هدايا المنافسين.

ويتبقى ثلاث مباريات فقط لبيراميدز على ختام مسابقة الدوري بينما يفصل الأهلي ست مباريات على النهاية.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم السبت في المواجهة المؤجلة من الجولة 21، أما بيراميدز فيواجه سيراميكا كليوباترا يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 33.

والآن.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

الترتيب:

1- الأهلي: 72 نقطة - 27 مباراة

2- بيراميدز: 67 نقطة - 31 مباراة

بيراميدز هو الوحيد المتبقي حسابيا أمام الأهلي الآن، بعد أن حقق انتصاره التاسع على التوالي والذي جاء أمام سموحة، وهو من يمثل خط حسم الدوري بحده الأقصى البالغ 76 نقطة في آخر 3 مباريات.

الأهلي سيحسم الدوري رسميا بوصوله إلى النقطة 77، أي تفصله 5 نقاط فقط عن اللقب دون النظر لأي نتائج أخرى.

بكلمات أخرى، يحتاج الأهلي لـ انتصارين من مبارياته السبع المتبقية لحسم اللقب.

وإذا أتم الأحمر مهمته، سيتوح بالدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه.

فرصة الحسم في القمة؟

سيلعب الأهلي مباراة مؤجلة جديدة وهذه المرة أمام الاتحاد السكندري من الجولة 21 وذلك يوم السبت المقبل.

الشرط الأساسي هو الفوز في تلك المباراة والخروج بالثلاث نقاط ليتبقى للأحمر نقطتين فقط لحصد اللقب.

من هنا ستأتي فرصة حسم الدوري أمام الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة 31، والتي ستلعب يوم 13 يوليو.