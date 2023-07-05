رئيس الوكرة يكشف مدة تعاقد حمدي فتحي.. وعرض من الخطيب

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 22:14

كتب : بسام أبو بكر

حمدي فتحي - الوكرة

عرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إقامة مباراتين وديتين أمام الوكرة على هامش التعاقد مع حمدي فتحي.

وأتم نادي الوكرة تعاقده مع حمدي فتحي على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي غدا الخميس.

وقال خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة عبر قناة الكأس: "عقد انتقال حمدي فتحي بيع نهائي بتعاقد لمدة 4 سنوات، وننتظر الكثير من اللاعب".

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وأضاف رئيس الوكرة "نشكر إدارة الأهلي ومحمود الخطيب على إتمام صفقة حمدي فتحي".

وكشف "الخطيب رئيس الأهلي عرض تنظيم مباراتين وديتين بين الوكرة والأهلي ذهابا وإيابا في الدوحة والقاهرة، نرحب بتلك الدعوة وشرف لنا اللعب وديا مع بطل القرن في إفريقيا".

واختتم تصريحاته "الجمهور المصري له طابع خاص وننتظر دعم الجالية المصرية في الدوحة لفريق الوكرة".

ومن جانبه كشف محمد بن فهد المتحدث الرسمي لنادي الوكرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم يتم تحديد موعد المباراتين الوديتين مع الأهلي حتى الآن".

وأوضح "سنواصل اتصالاتنا مع الأهلي للوصول لموعد يناسب الطرفين".

واختتم تصريحاته "غدا الخميس سيتم توقيع العقود بشكل رسمي في مؤتمر تقديم حمدي فتحي وننتظر الكثير من اللاعب في ظل إعجاب المدير الفني بقدراته".

ووجه حمدي فتحي رسالة إلى جماهير النادي بعد إتمام تعاقده مع الوكرة. (من هنا)

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.

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